Веллингтон и груша в вине: идеальные блюда для свидания
Я приготовлю веллингтон и грушу в вине с шоколадным мороженым
Готовим новое идеальное свидание.
Веллингтон:
Слоеное тесто - 500 г
Лосось – 400 г
Молоко – 100 г
Яйцо – 1 шт.
Листья шпината – 30 г
Мука – 40 г
Соль и сахар
Филе белой рыбы – 120 г
Петрушка и укроп – 120 г
Белок яйца – 1 шт.
Сливки 30% – 80 г
Соль
Груша в вине:
Груши – 3 шт. (не слишком мягкие)
Вода – 200 г
Долька лимона
Сахар – 30–50 г
Корица, цедра цитрусовых. Можно добавить гвоздику и бадьян
Сухое вино – 250 г
Мороженое
Приготовление
Из филе лосося формирую 2 больших прямоугольных куска, подсаливаю их, складываю друг на друга и формирую в пленке в форме "вырезки". Охлаждаю – даже чуть подмораживаю.
В блендере смешиваю молоко, яйцо, шпинат к однородности, добавляю муку, соль и сахар. Жарю на маленьком огне зеленые блинчики.
Петрушку или укроп бланшую, отжимаю, в блендер добавляю филе рыбы, белок, сливки, соль и бланшированную зелень. Готовлю однородный рыбный мусс.
Три блина выкладываю немного друг на друга, сверху через кондитерский мешок наношу рыбный мусс, дальше выкладываю лосось и сворачиваю все в рулет. По бокам можно добавить остатки мусса, чтобы блины держались. Охлаждаю.
Слоеное тесто валкую на 2 части. Нижняя немного тоньше. Выкладываю "рулет", смазываю его и края теста желтком, накрываю еще слоем теста, смазываю желтком и делаю украшения.
Выпекаю 23 минуты при температуре 200–210 °C. За желаемой готовностью следите с помощью термометра или поварской иглы. Лосось должно быть немного "медиум".
На гарнир подойдут сочные хрустящие овощи и любое пюре.
Груша в вине:
Груши очищаю, вырезаю из донышка семена. Отдельно готовлю сироп из воды, сахара, дольки лимона и специй. Добавляю туда груши, довожу до кипения, вливаю белое вино и на маленьком огне томлю до мягкости.
Подавать можно и теплыми и холодными. Я, к примеру, люблю с мороженым!
Сбросьте этот рецепт тому, с кем бы хотели приготовить такой ужин.
Обнимаю