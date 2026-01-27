Хот-доги с творожной кукурузой
Забудьте о скучных хот-догах на заправках.
Сегодня мы готовим настоящий стрит-фуд шедевр прямо у вас на кухне. Сочетание сочной говяжьей сосиски и горячей творожной "скамейки" с кукурузой — это что-то невероятное.
Ингредиенты:
• Булочки для хот-дога - 4-6 шт.
• Сосиски с говядиной
• Маринованные огурцы - 3 шт.
• Красный лук - 1 шт
• Майонез – 1 ст.л. с горкой
• Кетчуп/соус с томатами – 3 ст.л
Для творожной кукурузы:
• Кукуруза — 1 банка
• Кусочек сливочного масла
• Твердый сыр (натереть) – 200 г
• Сыр Чеддер - 4 слайса
• Сливки – 100 мл
• Соль/перец — по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук и огурцы мелко нарезать. Добавить майонез и кетчуп. Перемешать.
2. Сосиски надрезать (как видео) и обжарить до корочки.
3. Растопить масло → добавить кукурузу → твердый сыр → чеддер → сливки.
Посолить, поперчить и перемешать в кремовую смесь.
4. Собрать: Булочка → соус → сосиска → теплая творожная кукуруза.
5. Запекайте 5 минут при температуре 180 градусов, чтобы равномерно прогрелись все ингредиенты.