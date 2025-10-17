Кардамон против вирусных инфекций: результаты исследования

Несмотря на несовершенные доказательства эффективности и вопреки мнению скептиков, растительные средства обычно применяют для лечения широкого спектра заболеваний, включая вирусные инфекции.

Лекарственные растения и травы являются богатым источником биоактивных соединений, используемых фармацевтическими компаниями для производства противовирусных препаратов.

Эти соединения способны влиять на различные вирусы на определенных стадиях их жизненного цикла и модулировать иммунный ответ на вирусную инфекцию.

В новом исследовании ученые из японского университета Синсю обнаружили, что экстракт семян кардамона (Elettaria cardamomum) обладает мощными противовирусными свойствами. В предварительном исследовании авторы установили, что экстракт семян кардамона может предотвращать инфекцию, вызванную вирусом гриппа.

В этот раз ученые провели эксперименты на клетках легких человека (клетки A549): сначала обработали их экстрактом семян кардамона, а затем смоделировали в этих клетках процесс вирусной инфекции, чтобы понять влияние экстракта на выработку антивирусных молекул.

Согласно результатам исследования, опубликованным в августе 2025 г. в журнале Foods, экстракт семян кардамона, а также его основной биологически активный ингредиент (1,8-цинеол), способны активировать внутриклеточные сенсоры нуклеиновых кислот, способные распознавать ДНК и РНК вирусов. Эти сенсоры затем индуцируют выработку цитокинов, действующих против вирусов на разных стадиях инфекции.

В этом конкретном случае экстракт семян кардамона или 1,8-цинеол повышал выработку определенного типа цитокинов (интерфероны I типа), играющих решающую роль в защите организма от вирусных инфекций. И их повышение опосредовалось внутриклеточными сенсорами нуклеиновых кислот.

Исследователи отмечают, что это открытие обладает потенциалом для медицинского применения. Кардамон исторически относится к пряностям с лечебными свойствами. Однако результаты этого исследования свидетельствуют о возможности его использования в качестве профилактического противовирусного средства в повседневной жизни.