Медовая сосиска за 15 мин: когда хочется чего-нибудь быстрого и вкусного

Вы мне часто пишете "Хочется чего простого, но вкусного"

И вот он… именно такой рецепт).

Сочная текстура + насыщенный вкус – уехали!

Ингредиенты:

• Сладкий перец – 2 шт;

• Лук – 1 шт;

• Чеснок – 2 зубца;

• Сосиски с говядиной – 6 шт;

• Кунжут;

• Зелень.

Для соуса:

• Кетчуп – 2 ст. л;

• Соевый соус – 1 ст. л;

• Мед – 1 ст. л;

• Сахар – 1 ч. л;

• Копченая паприка – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте перец небольшими кусочками, лук – полукольцами, чеснок измельчите.

2. Сосиски надрежьте вдоль, как показано на видео.

3. Смешайте все ингредиенты соуса.

4. На сковороде обжарьте лук, чеснок и перец до мягкости.

5. Добавьте сосиски, залейте соусом и поджарьте все еще несколько минут.

6. Перед подачей посыпьте кунжутом и добавьте зелень.

Храните, чтобы не потерять