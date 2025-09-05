Медовая сосиска за 15 мин: когда хочется чего-нибудь быстрого и вкусного
Вы мне часто пишете "Хочется чего простого, но вкусного"
И вот он… именно такой рецепт).
Сочная текстура + насыщенный вкус – уехали!
Ингредиенты:
• Сладкий перец – 2 шт;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – 2 зубца;
• Сосиски с говядиной – 6 шт;
• Кунжут;
• Зелень.
Для соуса:
• Кетчуп – 2 ст. л;
• Соевый соус – 1 ст. л;
• Мед – 1 ст. л;
• Сахар – 1 ч. л;
• Копченая паприка – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте перец небольшими кусочками, лук – полукольцами, чеснок измельчите.
2. Сосиски надрежьте вдоль, как показано на видео.
3. Смешайте все ингредиенты соуса.
4. На сковороде обжарьте лук, чеснок и перец до мягкости.
5. Добавьте сосиски, залейте соусом и поджарьте все еще несколько минут.
6. Перед подачей посыпьте кунжутом и добавьте зелень.
