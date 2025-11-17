Неожиданно полезный попкорн: 7 здоровых преимуществ

Кукурузный вкус попкорна содержит много клетчатки, которая способствует пищеварению, и антиоксидантов, помогающих обезопасить от ожирения, диабета 2 типа, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. В пересчете на вес в попкорне больше антиоксидантов, чем во фруктах и овощах.

Две порции попкорна (16 г), приготовленного в воздушной попкорнице, содержат 62 калории, 12,4 г углеводов, 0,73 г жира, 2,3 г клетчатки, 2 г белка.

УЛУЧШАЕТ ЗДОРОВЬЕ КИШЕЧНИКА

Попкорн является хорошим источником клетчатки, которая помогает избавиться от запоров и является идеальным питанием для микробиомы кишечника, питая полезные бактерии. Здоровый кишечник оказывает положительное влияние на метаболизм, иммунитет и здоровье мозга.

ПОМОГАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЕС

Клетчатка, которой много в попкорне, медленнее переваривается, поэтому дает ощущение сытости. Она также имеет низкую калорийность, если выбирать варианты без добавленного сахара, масла или растительного масла. Попкорн также содержит полифенол под названием феруловая кислота, что, по предварительным исследованиям, помогает в борьбе с ожирением и метаболическим синдромом.

СТАБИЛИЗИРУЕТ УРОВЕНЬ САХАРЫ В КРОВИ

Людям с диабетом или преддиабетом следует избегать больших колебаний уровня сахара в крови. Клетчатка, содержащаяся в цельных зернах, таких как попкорн, поддерживает стабильный уровень сахара в крови.

СООБЩАЕТ УМЕНЕНИЮ РИСК РАКА

Здоровое питание, включающее цельные зерна, снижает риск рака молочной железы, толстой кишки и желудка. Кроме того, феруловая кислота, содержащаяся в попкорне, уменьшает окислительный стресс, который может привести к повреждению ДНК и рака.

СНИЖАЕТ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Гипертония является одной из основных причин сердечных болезней. Потребление попкорна – вместе с другими здоровыми продуктами, богатыми антиоксидантами, – положительно влияет на уровень артериального давления. По данным исследований, феруловая кислота в попкорне оказывает противовоспалительное действие, способствующее здоровому давлению. Кроме того, питание с высоким содержанием клетчатки связано с более низким артериальным давлением. Однако масло и соль в попкорне могут нивелировать этот полезный эффект.

ПОМОГАЕТ ДЕРЖАТЬ НАДЛЕЖНЫЙ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА

Высокий уровень холестерина повышает риск атеросклероза, что может привести к инфаркту и инсульту. Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов, таких как попкорн, помогает предотвратить эти проблемы.

Растворная клетчатка в попкорне выводит часть холестерина из организма. Как показало клиническое исследование, феруловая кислота, также в попкорне, снижает уровень холестерина у людей с высоким его уровнем.

ЗАЩИЩАЕТ МОЗГ

Употребление попкорна вместо снеков, изготовленных из рафинированных зерновых или с добавлением сахара является шагом к улучшению здоровья мозга. Исследования на моделях показали, что феруловая кислота замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера. Кроме того, потребление цельнозерновых продуктов снижает риск снижения когнитивных функций.

ИЗБЕЖАЙТЕ НЕЗДОРОВЫХ ВАРИАНТОВ

Попкорн представляет собой низкокалорийное блюдо (перекус или вкус) с низким содержанием жира, если к нему не добавлять масло, соль, сахар и искусственные ароматизаторы. В кинотеатрах и магазинах преимущественно продается попкорн с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия. Поэтому лучше готовить собственный, более здоровый попкорн, используя небольшое количество оливкового, авокадового или канолового (рапсового) масла и добавляя любимые приправы или специи с низким содержанием соли и сахара.

Большинство видов попкорна для микроволновки также содержат добавленную соль, подсластители, растительные масла и химические вещества. Лучше всего покупать обычные зерна и готовить попкорн самостоятельно: в микроволновке, воздушной попкорнице или на сковороде с небольшим количеством масла.

Попкорн удивительно питателен, но эти преимущества легко нивелировать избыточным количеством масла и соли. Если уменьшить количество натрия, сахара и жира, он станет сытным и полезным перекусом.