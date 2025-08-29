Очень маковый пирог: любители оценят
Во-первых, я люблю мак еще с детства, когда у бабушки перебирал его с медом на Маковию.
Во-вторых, это действительно вкусно, особенно когда начинки много. А еще сейчас, в августе, мы выпекаем Пирог Независимости. На День Независимости печем традиционные или любимые пироги, как символ разнообразия и чтобы придать миру вкус.
На 2 больших пироги
Тесто:
550-600 г сильной муки (Zernari Select, Caputo Rosso)
300 г молока
25-27 г свежих дрожжей
100 г сахара
1 яйцо
щепотка соли
80 г сливочного масла 82,5 %
Желток и 15 г молока – для смазки.
Начинка:
1 кг мака
900 г воды
400–440 г сахара
2 пакета ванильного сахара
40 г кукурузного крахмала
Мак немного обжариваю на сухой сковороде, даю остыть и мелко молю на кофемолке. Добавляю в сотейник мак, воду, весь сахар и, постоянно помешивая, довожу до кипения. 5–8 мин увариваю массу. Снимаю с огня, добавляю кукурузный крахмал, перемешиваю и даю остыть. Масса становится пластической.
В теплом молоке растворяю сахар и свежие дрожжи, даю постоять 15 мин, чтобы активировались.
Добавляю яйцо, щепотку соли, перемешиваю, всыпаю 550 г просеянной муки и замешиваю тесто.
Даю ему постоять еще 15–20 мин и вмешиваю мягкое масло комнатной температуры.
Тесто должно быть нежным. Если слишком нежный, добавьте еще 50 г муки. Затем дайте ему постоять еще час, чтобы поднялось.
Делю на 2 части. Каждую раскачиваю тоненько с добавлением масла в прямоугольник. На 2/3 теста выкладываю начинку, сворачиваю пирог, кладу на противень и украшаю по желанию.
Даю подойти еще 45 мин, смазываю желтком и выпекаю при температуре 165–170 °C примерно 50 мин (чтобы внутри рулета хорошо пропекся – проверяйте деревянной шпажкой).
Вынимаю, охлаждаю, накрыв полотенцем – и готово. Вкушайте!