Очень маковый пирог: любители оценят

Во-первых, я люблю мак еще с детства, когда у бабушки перебирал его с медом на Маковию.

Во-вторых, это действительно вкусно, особенно когда начинки много. А еще сейчас, в августе, мы выпекаем Пирог Независимости. На День Независимости печем традиционные или любимые пироги, как символ разнообразия и чтобы придать миру вкус.

На 2 больших пироги

Тесто:

550-600 г сильной муки (Zernari Select, Caputo Rosso)

300 г молока

25-27 г свежих дрожжей

100 г сахара

1 яйцо

щепотка соли

80 г сливочного масла 82,5 %

Желток и 15 г молока – для смазки.

Начинка:

1 кг мака

900 г воды

400–440 г сахара

2 пакета ванильного сахара

40 г кукурузного крахмала

Мак немного обжариваю на сухой сковороде, даю остыть и мелко молю на кофемолке. Добавляю в сотейник мак, воду, весь сахар и, постоянно помешивая, довожу до кипения. 5–8 мин увариваю массу. Снимаю с огня, добавляю кукурузный крахмал, перемешиваю и даю остыть. Масса становится пластической.

В теплом молоке растворяю сахар и свежие дрожжи, даю постоять 15 мин, чтобы активировались.

Добавляю яйцо, щепотку соли, перемешиваю, всыпаю 550 г просеянной муки и замешиваю тесто.

Даю ему постоять еще 15–20 мин и вмешиваю мягкое масло комнатной температуры.

Тесто должно быть нежным. Если слишком нежный, добавьте еще 50 г муки. Затем дайте ему постоять еще час, чтобы поднялось.

Делю на 2 части. Каждую раскачиваю тоненько с добавлением масла в прямоугольник. На 2/3 теста выкладываю начинку, сворачиваю пирог, кладу на противень и украшаю по желанию.

Даю подойти еще 45 мин, смазываю желтком и выпекаю при температуре 165–170 °C примерно 50 мин (чтобы внутри рулета хорошо пропекся – проверяйте деревянной шпажкой).

Вынимаю, охлаждаю, накрыв полотенцем – и готово. Вкушайте!