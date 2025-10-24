Осеннее блюдо: тыквенная паста

Осень – идеальное время для тыквенной пасты.

Просто. Вкусно. По-домашнему.

Ингредиенты:

• Тыква – 1 шт;

• Лук порей – 1 шт;

• Розмарин – 1 веточка;

• Соль, перец – по вкусу;

• Оливковое масло – 2 ст. л.;

• Макароны – 200 г;

• Лук репчатый – 1 шт;

• Мясные фрикадельки – 200 г;

• Твердый сыр – 100 г.

Способ приготовления:

1. С тыквы срежьте верхушку и вычистите зерна.

2. Внутрь положите лук порей и розмарин, посолите, поперчите, полейте растительным маслом. Накройте крышкой из тыквы и запекайте до мягкости.

3. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте фрикадельки и доведите до готовности.

4. Отварите макароны в подсоленной воде.

5. Из тыквы достаньте мякоть и лук порей, взбейте в блендере в пюре.

6. Переложите макароны в тыкву, добавьте зажарку, пюре и тертый сыр. Перемешайте.

7. Украсьте зеленью и наслаждайтесь.

Сохраняйте этот рецепт