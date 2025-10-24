Осеннее блюдо: тыквенная паста
Осень – идеальное время для тыквенной пасты.
Просто. Вкусно. По-домашнему.
Ингредиенты:
• Тыква – 1 шт;
• Лук порей – 1 шт;
• Розмарин – 1 веточка;
• Соль, перец – по вкусу;
• Оливковое масло – 2 ст. л.;
• Макароны – 200 г;
• Лук репчатый – 1 шт;
• Мясные фрикадельки – 200 г;
• Твердый сыр – 100 г.
Способ приготовления:
1. С тыквы срежьте верхушку и вычистите зерна.
2. Внутрь положите лук порей и розмарин, посолите, поперчите, полейте растительным маслом. Накройте крышкой из тыквы и запекайте до мягкости.
3. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте фрикадельки и доведите до готовности.
4. Отварите макароны в подсоленной воде.
5. Из тыквы достаньте мякоть и лук порей, взбейте в блендере в пюре.
6. Переложите макароны в тыкву, добавьте зажарку, пюре и тертый сыр. Перемешайте.
7. Украсьте зеленью и наслаждайтесь.
