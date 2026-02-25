Паста с фрикадельками в сливочно-томатном соусе
Нет света?
Тогда готовим ужин на газе.
И здесь важно, чтобы паста была правильной.
Спагетти из твердых сортов пшеницы не развариваются и идеально держат соус.
Фрикадельки:
• Фарш – 500 г
• Яйцо — 1 шт
• Чеснок – 2–3 зубчика
• Панировочные сухари – 2–3 ст. л.
• Тертый твердый сыр – 50 г
• Орегано
• Соль, черный перец
Паста:
• Спагетти Golden Pasta — 1 упаковка
• Вода
• Соль
Соус:
• Лук – 1 шт
• Чеснок – 1 зубчик
• Томатная паста — 2–3 ст. л.
• Сливки – 150 мл
• Соль, перец, паприка
• Немного воды из-под пасты
• Зелень
• Тертый сыр
Способ приготовления:
1. К фаршу сразу же добавьте яйцо, измельченный чеснок, орегано, соль, перец, сухари и сыр.
Хорошо размешайте руками.
Сформируйте небольшие шарики и обжарьте до золотистой корочки. Отложите.
2. В подсоленной кипящей воде отварите спагетти Golden Pasta до состояния аль денте.
3. В той же сковороде обжарьте лук и чеснок.
Разместите томатную пасту и специи.
Влейте сливки и доведите до кипения.
Добавьте немного воды из-под пасты, чтобы соус стал шелковистым.
4. Выложите спагетти в соус и перемешайте.
Поверните фрикадельки на сковороду.
Добавьте зелень и тертый творог.
Просто. Быстро. И очень вкусно.