Паста с фрикадельками в сливочно-томатном соусе

Нет света?

Тогда готовим ужин на газе.

И здесь важно, чтобы паста была правильной.

Спагетти из твердых сортов пшеницы не развариваются и идеально держат соус.

Фрикадельки:

• Фарш – 500 г

• Яйцо — 1 шт

• Чеснок – 2–3 зубчика

• Панировочные сухари – 2–3 ст. л.

• Тертый твердый сыр – 50 г

• Орегано

• Соль, черный перец

Паста:

• Спагетти Golden Pasta — 1 упаковка

• Вода

• Соль

Соус:

• Лук – 1 шт

• Чеснок – 1 зубчик

• Томатная паста — 2–3 ст. л.

• Сливки – 150 мл

• Соль, перец, паприка

• Немного воды из-под пасты

• Зелень

• Тертый сыр

Способ приготовления:

1. К фаршу сразу же добавьте яйцо, измельченный чеснок, орегано, соль, перец, сухари и сыр.

Хорошо размешайте руками.

Сформируйте небольшие шарики и обжарьте до золотистой корочки. Отложите.

2. В подсоленной кипящей воде отварите спагетти Golden Pasta до состояния аль денте.

3. В той же сковороде обжарьте лук и чеснок.

Разместите томатную пасту и специи.

Влейте сливки и доведите до кипения.

Добавьте немного воды из-под пасты, чтобы соус стал шелковистым.

4. Выложите спагетти в соус и перемешайте.

Поверните фрикадельки на сковороду.

Добавьте зелень и тертый творог.

Просто. Быстро. И очень вкусно.