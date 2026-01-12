Печенье Чурос: хрустящее снаружи и нежное внутри
Печенье Чурос
Обожаю это хрустящее снаружи и нежное внутри печенье, особенно с шоколадом или вареным сгущенкой.
Вообще он легок в приготовлении
К рецепту:
230г воды
75г масла
щепотка соли
25г сахара
10г ванильный экстракт или сахар
175г муки
3 яйца
Сахар и корица для посыпки
Шоколад 50г и 90-100г молока для соуса
в сотейник наливаю воду, добавляю масло, сахар, ванильный экстракт и щепотку соли, довожу до кипения и всыпаю муку и хорошо вымешиваю лопаткой прямо на огне, где-то минуту. Снимаю сотейник с огня и продолжаю интенсивно перемешивать лопаткой смесь еще минуту!
даю тесту немного остыть и ввожу яйца по одному с помощью венчика (можно взять и миксер, потому что тесто в начале плотное).
Когда ввел яйца, готовое тесто становится эластичным, но более плотное, чем заварное эклеры. Это тесто не течет и почти держит форму, рожицы еще теплое!
выпускаю тесто из-за красивой насадки на листочки пергамента.
Разогреваю масло до 180-185 градусов и жарю изделия до румяности несколько минут!
готовые горячие чуросы посыпаю смесью сахара с корицей и подаю с жидким горячим шоколадом!