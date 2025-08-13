Печеночные сеченики: самый удачный вариант приготовления печени
Друзья, сегодня мы с вами приготовим печеночные сеченики. Считаю это наиболее удачным вариантом приготовления печени. Нежные, сочные сеченики станут вашим любимым вариантом скорого ужина или обеда. Обязательно приготовьте.
Печеночные сеченики
500 г печени (я буду использовать куриную)
2 луковицы
1 морковь (большая)
60 г муки (2 ст. л. с горкой)
50 г сметаны
100 г яиц (2 шт.)
соль (по вкусу)
черный перец (по вкусу)
масло (для жарки)
Технология приготовления:
Натираем морковь на большой терке.
Нарезаем мелко лук.
Обжариваем лук с морковью на разогретой сковороде с растительным маслом.
Солим морковь с луком и перемешиваем.
Моем печень, просушиваем бумажным полотенцем, убираем пленки и мелко нарезаем. Таким образом сечевики получатся у нас очень сочные.
Добавляем в печень муку и перемешиваем.
Добавляем сметану, яйца, перец, соль, укроп и снова перемешиваем.
Объединяем с жареным луком и морковью. Перемешиваем.
Жарим сеченики на разогретой сковороде с растительным маслом по несколько минут с каждой стороны. Долго не держим, чтобы они оставались сочными.
Переворачиваем, сеченики отлично держат форму.
Переводим на тарелку, ждем пока немного остынут и смакуем.