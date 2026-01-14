Различные виды сахара: за какими названиями скрывается

Существует более 60 разных названий сахара. Нужно понимать, сколько сахара вы употребляете, поскольку чрезмерное употребление сахара связывают со многими заболеваниями.

ВИДЫ САХАРА

Существует много разных источников и названий сахара. Есть три вида моносахаридов, являющихся простейшей формой сахара. Также есть сахара, состоящие из комбинаций этих моносахаридов.

Рассмотрим самые распространенные виды сахара:

🔷 Глюкоза. Этот моносахарид является самой распространенной формой сахара, содержащегося в растениях. Организм использует глюкозу в качестве топлива. Независимо от употребленных форм сахара, организм расщепляет большинство из них на глюкозу. Она сочетается с другими простыми сахарами, образуя дисахариды.

🔷 Фруктоза. Моносахарид, содержащийся во фруктах, меде и некоторых корнеплодах. Является самым сладким из всех природных сахаров. Метаболизируется только в печени.

🔷 Галактоза. Третий самый распространенный моносахарид. Состоит из тех же элементов, что и глюкоза, но они расположены по-другому. В качестве моносахарида содержится преимущественно в бобовых.

🔷 Сахароза. Состоит из глюкозы и фруктозы. Естественным образом содержится в растениях. Сахар-песок – это сахароза (или сукроза). Обычно его производят из сахарного тростника или сахарной свеклы.

🔷 Лактоза. Состоит из глюкозы и галактозы. Содержится в молоке и молочных продуктах. Лактоза производит молочную кислоту, необходимую для ферментации при производстве йогурта и сыра. Чтобы расщепить лактозу на глюкозу и галактозу и усвоить ее, организму необходим фермент лактаза. Если у человека нет этого фермента, он имеет непереносимость лактозы.

🔷 Мальтоза. Состоит из двух молекул глюкозы, соединенных между собой. Содержится в проросших зернах: естественным образом появляется как побочный продукт расщепления углеводов (крахмала).

НАТУРАЛЬНЫЙ VS ПРИЛОЖЕН

Натуральный и добавленный сахара имеют одну и ту же химическую структуру и одинаково перерабатываются организмом.

Разница заключается в том, что натуральный сахар содержится во фруктах и овощах, в которых также есть клетчатка и другие полезные питательные вещества. Обычно его там немного. К примеру, в среднем яблоке содержится всего 19 граммов сахара. Но, кроме того, — 3 г клетчатки, витамины и соединения, которые защищают от рака и сердечных заболеваний. В бутылке сладкой газировки объемом 0,5 л содержится 62 грамма сахара. Но в ней нет клетчатки и в целом питательной ценности.

Рекомендуется употреблять не более 25 грамм добавленного сахара в день для женщин и 36 грамм для мужчин. Сахар должен составлять до 6% от общего количества потребляемых в день калорий.

ИЩЕМ САХАР В СОСТАВЕ ПРОДУКТОВ

Производители пищевых продуктов должны указывать ингредиенты на этикетке продукта в порядке убывания их массовой доли (веса). Подсластители, имеющие другую форму, чем столовый сахар, могут быть указаны под широким перечнем других названий, среди которых: нектар агавы, коричневый сахар, солодовый сироп, фруктоза, кленовый сироп, концентрат фруктового сока, меласса, сахар тростниковый, глюкоза, кукуруза сахароза, мед, сироп, кристаллическая фруктоза, инвертный сахар, декстроза, мальтоза и т.д.

ПОСЛЕДСТВИЯ Чрезмерного применения сахара

Потребление продуктов с избыточным содержанием сахара способствует возникновению таких проблем со здоровьем, как:

🔹 мальнаятриция, поскольку продукты с добавлением сахара часто заменяют более здоровые и питательные

🔹 набор веса: сладкие продукты и напитки легко часто употребляются в чрезмерных количествах, что приводит к нарушению энергетического баланса

🔹 кариес: сахар способствует размножению бактерий на зубах

🔹 высокий уровень триглицеридов: результаты метаболизма чрезмерных количеств сахара

увеличивают количество этого типа жира в крови