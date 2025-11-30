Тонкие блины, которые всегда удаются
Мой рабочий рецепт – храните
Вам нужно:
200г. молока
200г. обычной муки
35г. сахара
2 яйца
щепотка соли
325г. горячего молока
30г. масла
30г. масло
Готовим:
смешиваю венчиком в емкости муку, молоко, сахар, соль и яйца 🥚. Консистенция теста становится, как сметана – однородная шелковистая и без комочков!
Муку желательно просеять.
отдельно довожу вторую часть молока, почти до кипения, и сразу наливаю тоненькой струйкой в тесто, продолжая мешать венчиком. Получится красивое, шелковистое, уже редкое тесто.
и вот когда все готово – добавляю растопленное масло с маслом, и легонько перемешиваю. Интенсивно не надо, пусть будет жир немного на поверхности теста.
и вот теперь, на хорошо разогретую сковороду, довольно быстро выливаю половник теста и распределяю тоненьким слоем по всей поверхности.
как тесто схватится – осторожно приподнимаю край и листаю, либо руками, либо с помощью лопатки. Только осторожно, потому что тесто очень нежное!
И вот хороший блин с тоненьким, не сухим, не ломким краешком 🤌
Мои племянники любят, или с вареньем, или я балую их с икрой!