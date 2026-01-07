В чем невероятная польза камамбера: впечатляющие исследования
Мы все уже бодрствуем о пользе ферментированных продуктов для здоровья.
И вот – новое исследование, которое, как бальзам на душу – о пользе камамбера.
Недаром мы так любим этот творог.
И хоть знаем, что такие сыры жирные, калорийные, но такие вкусные:)
А тут вот такая новость: ученые из Киото (Япония) исследовали действие камамбера на мозг (на мозг мышок).
И оказалось, что во время ферментации образуются особые молекулы с повышенной биологической активностью, которых нет в натуральных продуктах.
Действие этих молекул так ощутимо, что некоторые ученые даже рекомендуют включить ферментированные сыры в диетические рекомендации.
Это неудивительно, учитывая, с какой скоростью растет количество людей с деменциями и потерей когнитивных функций.
Кроме того, диабет 2 типа (наедаемый ложкой и малоподвижным образом жизни) является одним из факторов риска болезни Альцгеймера, дегенерации мозга.
Употребление ферментированных молочных продуктов снижает риск болезни Альцгеймера.
Одна из таких молекул – миристамид:
- улучшает работу мозга;
- поддерживает рост новых нейронов;
- способствует производству молекулы, которая называется нейротрофическим фактором роста (сокращенно BDNF);
- улучшает память;
- уменьшает отрицательное влияние на мозг пищи, в которой много жиров;
- уменьшает нейровоспаление.
Сыр камамбер производится из молока, которое ферментируется белой плесенью (Penicillium camembert).