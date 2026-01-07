В чем невероятная польза камамбера: впечатляющие исследования

Мы все уже бодрствуем о пользе ферментированных продуктов для здоровья.

И вот – новое исследование, которое, как бальзам на душу – о пользе камамбера.

Недаром мы так любим этот творог.

И хоть знаем, что такие сыры жирные, калорийные, но такие вкусные:)

А тут вот такая новость: ученые из Киото (Япония) исследовали действие камамбера на мозг (на мозг мышок).

И оказалось, что во время ферментации образуются особые молекулы с повышенной биологической активностью, которых нет в натуральных продуктах.

Действие этих молекул так ощутимо, что некоторые ученые даже рекомендуют включить ферментированные сыры в диетические рекомендации.

Это неудивительно, учитывая, с какой скоростью растет количество людей с деменциями и потерей когнитивных функций.

Кроме того, диабет 2 типа (наедаемый ложкой и малоподвижным образом жизни) является одним из факторов риска болезни Альцгеймера, дегенерации мозга.

Употребление ферментированных молочных продуктов снижает риск болезни Альцгеймера.

Одна из таких молекул – миристамид:

улучшает работу мозга;

поддерживает рост новых нейронов;

способствует производству молекулы, которая называется нейротрофическим фактором роста (сокращенно BDNF);

улучшает память;

уменьшает отрицательное влияние на мозг пищи, в которой много жиров;

уменьшает нейровоспаление.

Сыр камамбер производится из молока, которое ферментируется белой плесенью (Penicillium camembert).