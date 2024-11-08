Заготовки на зиму: зеленые соленые помидоры

Зеленые соленые томаты

Ферментация

В этом сезоне все больше и больше готовим свои заготовки, поэтому делюсь с вами простым решением. Ибо было много вопросов

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Отже:

-зелені томати

-сіль

-3х літрова банка 🫙

-часник, кріп, лаврове листя, духмяний і чорний перець

перебираю і промиваю томати. Не беріть дуже дрібні та дуже недозрілі. Якщо томати дуже тверді і не мають ще сформованого насіння, вони можуть гірчити…

Проколюю дерев’яною шпажкою або кухарською голкою в 5-6 місцях, або навіть можна надрізати нахрест.

Потім витримую томати просто у кімнатній підсоленій воді 2 години, щоб вийшов соланін. Виймаю і щільно вкладаю у ємність. (На роботі навіть плодонідку вирізаємо)

додаю свіжий часник, спеції, лаврове листя. Якщо є бажання та натхнення можна додати ще листя смородини, вишні, хрін, трішки гострого перцю, зіру чи гвоздику - якщо любите!

чисту воду заливаю у банку, потім зливаю назад - і використовую не йодовану сіль з розрахунку 80 гр на 3х літрову банку. Це 3 повні столові ложки.

Загалом я використовую 2.5% солі на УВЕСЬ обʼєм води та продукту ( чи на загальну вагу води та продукту) , якщо ви будете засолювати в інших ємностях!

Не раджу використовувати менше ніж 2.2% солі до загального обʼєму. Для кращого смаку іноді можна додавати зелені кислі яблука.

-Сіль розчиняю у воді і заливаю томати. Ставлю у прохолодне місце на 2 тижні, накривши полотняною кришкою.

Для кращого ефекту додаю ложку рідини з солоних огірків чи з власноруч заквашеної капусти! Таким чином ми "засіваємо" правильними бактеріями і пришвидшуємо процес !

Насолоджуйтеся! Мені дуже смакують.