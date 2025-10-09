Запеченный перец: вкусная самая простая закуска, не требующая много времени

У меня перцы давно ждали своего времени, и вот я наконец-то приготовил из них любимую вкусность.

К рецепту:

Берите не толстые и продолговатые сорта перца – у меня копия. У них меньше семян и плотная, но сочная мякоть, которая во время запекания не теряет много влаги. Но рецепт будет работать с любым перцем!

Я взял:

1 кг перцев

2 зубчика чеснока

немного кинзы и петрушки

оливковое или душистое домашнее масло

соль

бальзамический уксус (можно заменить сок лимона или яблочный уксус)

Вдобавок решил взять мягкий молодой козьий сыр (или брынзу).

У перцев удалил семена и разрезал пополам, смазал поверхность растительным маслом.

Поставил в разогретую духовку Whirlpool. Режим верхнего нагрева вместе с обдувом или верхним грилем.

Подождал, пока поверхность (кожура) перцев почти вся не сгорит и станет черной. Не волнуйтесь – так надо! Это продолжалось примерно 16–19 мин.

Достаю готовые перцы, накрываю фольгой (можно еще полотенцем) и жду, пока остынут.

Очищаю перцы от загорелой кожицы – когда она хорошо сожжена, это очень легко делать.

Добавляю к перцам соль, масло, уксус и измельченные чеснок, кинзу и петрушку. Перемешиваю, пробую и при необходимости добавляю еще соли или кислоты. Подаю с кусочками молодого сыра как закуску.

Очень вкусно делать брускеты с таким перцем или использовать его в салатах или основных блюдах в качестве дополнительного гарнира.

Приятного аппетита. Обнимаю.