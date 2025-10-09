Запеченный перец: вкусная самая простая закуска, не требующая много времени
У меня перцы давно ждали своего времени, и вот я наконец-то приготовил из них любимую вкусность.
К рецепту:
Берите не толстые и продолговатые сорта перца – у меня копия. У них меньше семян и плотная, но сочная мякоть, которая во время запекания не теряет много влаги. Но рецепт будет работать с любым перцем!
Я взял:
1 кг перцев
2 зубчика чеснока
немного кинзы и петрушки
оливковое или душистое домашнее масло
соль
бальзамический уксус (можно заменить сок лимона или яблочный уксус)
Вдобавок решил взять мягкий молодой козьий сыр (или брынзу).
У перцев удалил семена и разрезал пополам, смазал поверхность растительным маслом.
Поставил в разогретую духовку Whirlpool. Режим верхнего нагрева вместе с обдувом или верхним грилем.
Подождал, пока поверхность (кожура) перцев почти вся не сгорит и станет черной. Не волнуйтесь – так надо! Это продолжалось примерно 16–19 мин.
Достаю готовые перцы, накрываю фольгой (можно еще полотенцем) и жду, пока остынут.
Очищаю перцы от загорелой кожицы – когда она хорошо сожжена, это очень легко делать.
Добавляю к перцам соль, масло, уксус и измельченные чеснок, кинзу и петрушку. Перемешиваю, пробую и при необходимости добавляю еще соли или кислоты. Подаю с кусочками молодого сыра как закуску.
Очень вкусно делать брускеты с таким перцем или использовать его в салатах или основных блюдах в качестве дополнительного гарнира.
Приятного аппетита. Обнимаю.