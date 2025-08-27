Ароматные вкусности из перца и помидоров: рецепт аджики на зиму

Печеный перец в сочетании с томатами, чесноком и зеленью превращается в нежную, ароматную заготовку с легкой пикантностью. Зимой такая аджика станет универсальным дополнением к мясу, гарнирам или как соус к закускам.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Ингредиенты:

сладкий перец - 1,6 кг

помидоры - 500 г

чеснок - 3 зубчика

соль – 1,5 ч. л. (или по вкусу)

черный молотый перец - по вкусу

кориандр молотый – 1 ч. л.

острый перец молотый – ½ ч. л.

лавровый лист – 1 шт.

петрушка – небольшой пучок

уксус 9% - 1 ст. л.

масло - 50 мл

Читайте также: Ароматное и невероятно вкусное: рецепт "царского" варенья из кизила

Приготовление:

Выложите перец на противень с пергаментом и запекайте при 200 °C около 30 минут, пока не станет мягким и слегка подрумяненным. Переложите в пакет, оставьте на 15 минут, после чего снимите шкурку, удалите семена и перебейте блендером в пюре. Помидоры надрежьте крест-накрест, залейте крутым кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Обжарьте их на сковороде из ½ ч. л. соли в масле 10 минут. Добавьте специи и тушите еще 15 минут. Соедините помидоры с пюре перца, положите лавровый лист и чеснок, досолите при необходимости. Накройте крышкой и тушите 10 минут, помешивая. Добавьте размельченную петрушку, прогрейте еще 5 минут без крышки. В конце влейте уксус и перемешайте. Горячую массу разложите в стерилизованные банки, закройте крышками, переверните вверх дном и оставьте под полотенцем до полного охлаждения.

Храните в прохладном темном месте.

Советуем обратить внимание на рецепт ароматных помидоров без стерилизации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!