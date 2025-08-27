Ароматные вкусности из перца и помидоров: рецепт аджики на зиму
Печеный перец в сочетании с томатами, чесноком и зеленью превращается в нежную, ароматную заготовку с легкой пикантностью. Зимой такая аджика станет универсальным дополнением к мясу, гарнирам или как соус к закускам.
Ингредиенты:
- сладкий перец - 1,6 кг
- помидоры - 500 г
- чеснок - 3 зубчика
- соль – 1,5 ч. л. (или по вкусу)
- черный молотый перец - по вкусу
- кориандр молотый – 1 ч. л.
- острый перец молотый – ½ ч. л.
- лавровый лист – 1 шт.
- петрушка – небольшой пучок
- уксус 9% - 1 ст. л.
- масло - 50 мл
Приготовление:
- Выложите перец на противень с пергаментом и запекайте при 200 °C около 30 минут, пока не станет мягким и слегка подрумяненным. Переложите в пакет, оставьте на 15 минут, после чего снимите шкурку, удалите семена и перебейте блендером в пюре.
- Помидоры надрежьте крест-накрест, залейте крутым кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Обжарьте их на сковороде из ½ ч. л. соли в масле 10 минут. Добавьте специи и тушите еще 15 минут.
- Соедините помидоры с пюре перца, положите лавровый лист и чеснок, досолите при необходимости. Накройте крышкой и тушите 10 минут, помешивая.
- Добавьте размельченную петрушку, прогрейте еще 5 минут без крышки. В конце влейте уксус и перемешайте.
- Горячую массу разложите в стерилизованные банки, закройте крышками, переверните вверх дном и оставьте под полотенцем до полного охлаждения.
Храните в прохладном темном месте.
