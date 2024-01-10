Будут сочными: как пожарить грибы, чтобы они не почернели

Грибы можно жарить отдельно или добавлять в другие блюда. Однако перед приготовлением нужно знать советы, которые помогут сделать грибы сочными, но не темными.

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О них рассказало польское издание Wprost odzywianie. Следуя этим советам, вы сможете улучшить свои кулинарные навыки.

При жарке грибов одной из проблем является темнение, что может уменьшить привлекательность блюда. Чтобы этого избежать, перед жаркой нужно полить грибы небольшим количеством лимонного сока. Этот простой лайфхак сохранит их светлый цвет и придаст особый вкус.

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Кроме этого, важно солить грибы только в конце приготовления. Также перед жаркой следует оставить грибы на сите на время, чтобы они выделили лишнюю воду.

Что нужно знать перед приготовлением грибов:

Нарезайте грибы пластинками одинаковой толщины, чтобы они равномерно обжаривались. Избегайте перенасыщения сковороды грибами – лучше жарьте их партиями. Помешивайте грибы во время жарки, чтобы обеспечить равномерную подрумяненность. Также вы сможете избежать прилипания. Не держите грибы на сковороде слишком долго, чтобы избежать их "резинового" вкуса. Жарьте грибы на хорошо разогретом сливочном масле, добавляя немного масла или оливкового масла для предотвращения пригорания.

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

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