Домашние будут в восторге: рецепт консервированных кабачков кружочками

Перед началом приготовления обязательно тщательно вымойте банки и простерилизуйте их. Это можно сделать в духовке или над паром, используя специальную крышку для стерилизации на кастрюле. Не забудьте обработать крышки.

Для этого рецепта подходят банки любого размера, но удобнее всего использовать объемом 500–700 мл.

В каждую банку положите:

1–2 зубчика чеснока, нарезанные пластинками,

веточку укропа,

несколько горошин душистого перца,

10–15 горошин черного перца,

2 гвоздички.

Далее можно выкладывать кабачки. Лучше всего брать молодые овощи с нежной кожурой и без больших семян. Нарезайте их кружочками толщиной около 1 см. Если у вас волнистый нож, воспользуйтесь им — заготовка будет выглядеть еще привлекательнее.

Сначала выкладывайте большие кружочки, а сверху – меньшие. По желанию между слоями можно добавить тонкие ломтики моркови: она придаст и вкусу, и яркости. Но достаточно примерно 5% моркови от общего количества кабачков.

Когда банки заполнены, залейте их вверх кипятком, накройте крышками и оставьте на 15 минут. Затем воду слейте в кастрюлю – она пригодится для маринада.

Маринад

На каждый литр воды возьмите:

2 ст. ложки соли без горки,

6 ст. ложка сахара,

15 в. ложек 9% уксуса.

Доведите маринад до кипения и залейте овощами. Чтобы удобно рассчитать количество специй, можно долить немного кипятка в слитую воду, чтобы получить равный объем (например, 1 или 2 литра).

После повторной заливки маринадом сразу закрутите банки.

