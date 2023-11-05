Как приготовить идеальную хрустящую квашеную капусту: точный рецепт

Закваска капусты – это ответственное дело, и каждый пустяк имеет значение. Для успешной ферментации важно выбрать подходящие овощи, правильную посуду и, безусловно, корректное количество соли.

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Основное условие для успешной закваски состоит в точности соли пропорций. Если соли будет слишком много или слишком мало, то это может помешать росту молочнокислых бактерий, отвечающих за процесс брожения и заквашивания, пишет РадиоТрек.

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Выбор Соли

Важно выбирать правильный вид соли для закваски капусты. Не подходит йодированная соль или соль со специями. Добавки и химические добавки, такие как карбонаты и фосфаты, также не должны содержаться в соли для закваски.

Количество Соли

Количество соли рассчитывается на 1 кг овощей. Обычно рекомендуется соблюдать расход примерно 25 г соли, что соответствует одной столовой ложке без горки, на 1 килограмм капусты.

Если вы готовите закваску в крупных банках, вмещающих около трех литров, то для них обычно требуется примерно 2-3 килограмма капусты и 2-3 столовых ложки соли.

Следуя этим рекомендациям по выбору и количеству соли, вы сможете добиться успеха в процессе заквашивания капусты и сохранить все ее полезные свойства, а также сохранить текстуру и вкус овоща.

Напомним, мы уже писали, что нужно добавить в капусту, чтобы она была хрустящей.

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