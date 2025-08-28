Как защитить лапы собаки во время прогулок в жару: полезные советы

Летом собаки часто получают ожоги лап, однако этой травмы можно избежать, если знать первые признаки опасности и соблюдать правила профилактики. Подушечки лап выполняют роль природных амортизаторов – они защищают кости и суставы от ушибов и помогают животному сохранять равновесие даже на скользкой или каменистой поверхности.

Однако и жара и холод могут повредить эту нежную ткань. Летом опасность создает раскаленный асфальт или песок, а зимой лед, снег и химические реагенты. Об этом пишет Daily Paws.

Первыми признаками ожога могут стать изменения в поведении: собака начинает часто лизать лапы, избегает ходьбы или хромает, реагирует на ощупь. Зрительно о проблеме свидетельствует изменение цвета подушечек или появление розовых участков под верхним слоем кожи.

При легких повреждениях достаточно промывать лапы чистой водой и не допускать попадания грязи. При сильных ожогах, появлении отека, гноя или выраженной боли следует немедленно обратиться к ветеринару, ведь может потребоваться медикаментозное лечение. Важно помнить, что человеческие мази и кремы использовать нельзя – они могут быть опасны для животных.

Лучший способ уберечь любимца – профилактика. Следует гулять с собакой утром или вечером, когда поверхность уже остыла, проверять асфальт прикосновением руки, выбирать грунтовые или травяные дорожки. В жару помогут специальные кремы, а зимой – защитная обувь для собак. После прогулок обязательно мойте лапы от соли и реагентов и регулярно осматривайте подушечки на наличие трещин или ран.

