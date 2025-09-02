Невероятный аромат: рецепт пикантной аджики на зиму

Аджика – это традиционная кавказская приправа, идеально дополняющая мясные блюда и многие другие блюда. Хотя эту пикантную смесь можно приобрести в любом супермаркете, домашняя аджика всегда вкуснее и полезнее. Предлагаем вам опробованные способы приготовления ароматной приправы из кабачков или томатов для длительного хранения.

Полезный совет: при приготовлении аджики без термической обработки обязательно добавляйте в банку растертый аспирин – это поможет предотвратить появление плесени.

Овощно-фруктовая аджика для зимнего запаса

Ингредиенты:

Томаты - 3 кг

Яблоки - 500 г

Морковь - 500 г

Сладкий перец - 500 г

Острый перец - 2 стручка

Чеснок – 150 г

Масло подсолнечное - 100 мл

Столовый уксус 9% - 50 мл

Сахар-песок - 2 ст. л

Поваренная соль - 1,5 ст. л

Способ приготовления:

Тщательно промойте овощи и яблоки, удалите семенной материал и измельчите ингредиенты на небольшие куски. Перемалывайте продукты в блендере до получения однородной смеси, чеснок обработайте отдельно. Перелейте овощную смесь в кастрюлю и поставьте на плиту. Тушите в течение 1,5 часа до получения густой массы, после чего введите соль, сахар, уксус, подсолнечное масло. Тщательно смешайте, доведите до кипения и продолжайте варку еще 10 минут, в конце добавив чеснок. Готовую аджику разложите по предварительно стерилизованным емкостям и герметично закройте.

Пикантная аджика с хреном Необходимые продукты:

Зрелые томаты - 2,5 кг

Сладкий перец - 500 г

Горький перец - 300 г

Чеснок – 150 г

Корень хрена - 250 г

Подсолнечное масло - 0,5 стакана

Столовый уксус 6% - 1 стакан

Сахар – 4 ст. л

Соль – 2 ст. л

Технология приготовления:

Корень хрена промойте под проточной водой, очистите от кожуры и нарежьте на фрагменты. Размельчите в блендере вместе с чесноком, туда же добавьте острый перец. Томаты промойте, порубите на части и также обработайте блендером, аналогично поступите со сладким перцем. Тщательно соедините все компоненты, после чего введите полстакана растительного масла, стакан уксуса, 4 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки соли и установите кастрюлю на огонь. Готовьте смесь в течение часа, затем разлейте по стерилизованным емкостям.

