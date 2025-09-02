Невероятный аромат: рецепт пикантной аджики на зиму
Аджика – это традиционная кавказская приправа, идеально дополняющая мясные блюда и многие другие блюда. Хотя эту пикантную смесь можно приобрести в любом супермаркете, домашняя аджика всегда вкуснее и полезнее. Предлагаем вам опробованные способы приготовления ароматной приправы из кабачков или томатов для длительного хранения.
Полезный совет: при приготовлении аджики без термической обработки обязательно добавляйте в банку растертый аспирин – это поможет предотвратить появление плесени. Об этом пишет Униан.
Овощно-фруктовая аджика для зимнего запаса
Ингредиенты:
- Томаты - 3 кг
- Яблоки - 500 г
- Морковь - 500 г
- Сладкий перец - 500 г
- Острый перец - 2 стручка
- Чеснок – 150 г
- Масло подсолнечное - 100 мл
- Столовый уксус 9% - 50 мл
- Сахар-песок - 2 ст. л
- Поваренная соль - 1,5 ст. л
Способ приготовления:
Тщательно промойте овощи и яблоки, удалите семенной материал и измельчите ингредиенты на небольшие куски. Перемалывайте продукты в блендере до получения однородной смеси, чеснок обработайте отдельно. Перелейте овощную смесь в кастрюлю и поставьте на плиту. Тушите в течение 1,5 часа до получения густой массы, после чего введите соль, сахар, уксус, подсолнечное масло. Тщательно смешайте, доведите до кипения и продолжайте варку еще 10 минут, в конце добавив чеснок. Готовую аджику разложите по предварительно стерилизованным емкостям и герметично закройте.
Читайте также: Ароматное и невероятно вкусное: рецепт "царского" варенья из кизила
Пикантная аджика с хреном Необходимые продукты:
- Зрелые томаты - 2,5 кг
- Сладкий перец - 500 г
- Горький перец - 300 г
- Чеснок – 150 г
- Корень хрена - 250 г
- Подсолнечное масло - 0,5 стакана
- Столовый уксус 6% - 1 стакан
- Сахар – 4 ст. л
- Соль – 2 ст. л
Технология приготовления:
Корень хрена промойте под проточной водой, очистите от кожуры и нарежьте на фрагменты. Размельчите в блендере вместе с чесноком, туда же добавьте острый перец. Томаты промойте, порубите на части и также обработайте блендером, аналогично поступите со сладким перцем. Тщательно соедините все компоненты, после чего введите полстакана растительного масла, стакан уксуса, 4 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки соли и установите кастрюлю на огонь. Готовьте смесь в течение часа, затем разлейте по стерилизованным емкостям.
Советуем обратить внимание на рецепт ароматных помидоров без стерилизации.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!