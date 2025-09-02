Пальчики оближешь: рецепт классических маринованных огурцов

Сегодня существует множество рецептов маринованных огурцов: кто-то добавляет горчицу, семена укропа, мед, сельдерей, корень хрена или даже соевый соус. Однако основой всегда остается проверенный временем классический рецепт. Предлагаем вам его вариант, рассчитанный на один литр маринада, который подойдет для банки объемом 1,5 литра или двух по 700 мл.

Об этом пишет OBOZ. Для приготовления огурцы сначала замачивают в холодной воде на несколько часов. Важно использовать свежие огурцы, а не долго хранившиеся в холодильнике. После этого банки моют и стерилизуют, внутрь кладут душистый и черный перец горошком, два лавровых листа, два зубчика чеснока, листья смородины и вишни, веточку укропа и лист хрена – его количество зависит от размера банок.

Читайте также: Ароматное и невероятно вкусное: рецепт "царского" варенья из кизила

Огурцы аккуратно укладывают в банки, чтобы они уместились максимально плотно. Для маринада воду доводят до кипения, добавляют соль и сахар, снимают с плиты и вливают уксус. Кипящим маринадом заливают огурцы, накрывают стерилизованными крышками, но не закручивают ключом.

Далее банки ставят в большую кастрюлю на полотенце и наливают воду в "плечики" банок. Если банки горячие – вода тоже должна быть горячей, если теплые – воду подогревают до теплой. Кипятят банки через 10 минут после закипания воды. Затем их достают, плотно закрывают крышками, переворачивают вверх дном и накрывают одеялом до полного охлаждения. Через 10–12 часов консервацию можно перенести в место хранения.

Также советуем попробовать рецепт маринованных помидоров половинками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!