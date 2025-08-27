Просто и быстро: как приготовить аджику из трех ингредиентов

Аджика — один из соусов, который может не только подчеркнуть вкус любого блюда, но и наполнить дом особым ароматом. Недаром многие хозяйки готовят на зиму по несколько десятков банок этой ароматной приправы, ведь она прекрасно подходит и с макаронами, и с мясными блюдами.

Об этом пишет Сенсация.

Ингредиенты:

Помидоры - 2 килограмма

Болгарский перец - 2 килограмма

Острый перец - 300 г

Чеснок – 4 головки

Соль - 2 чайные ложки

Сахар – 6 столовых ложек

Масло - 2 столовые ложки

Кориандр – 1 столовая ложка

Уксус - 80 миллилитров

Хмели-сунели

Чтобы приготовить домашнюю аджику, сначала нужно подготовить овощи. Помидоры, болгарский и острый перец вместе с чесноком пропускают через мясорубку, образуя густую массу. К ней добавляют специи, соль, сахар, кориандр и немного растительного масла, после чего все тщательно перемешивают.

Читайте также: Ароматное и невероятно вкусное: рецепт "царского" варенья из кизила

Масса переводится в кастрюлю и варится около 20 минут. Затем соус доводят до кипения, держат еще несколько минут, добавляют уксус и оставляют еще немного на огне. Горячую аджику разливают в заранее простерилизованные банки, плотно закрывают крышками, переворачивают вверх дном и заворачивают в полотенце. После охлаждения банки можно отнести в подвал или в другое прохладное место для хранения.

Советуем обратить внимание на рецепт ароматных помидоров без стерилизации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!