Просто и быстро: как приготовить аджику из трех ингредиентов
Аджика — один из соусов, который может не только подчеркнуть вкус любого блюда, но и наполнить дом особым ароматом. Недаром многие хозяйки готовят на зиму по несколько десятков банок этой ароматной приправы, ведь она прекрасно подходит и с макаронами, и с мясными блюдами.
Об этом пишет Сенсация.
Ингредиенты:
- Помидоры - 2 килограмма
- Болгарский перец - 2 килограмма
- Острый перец - 300 г
- Чеснок – 4 головки
- Соль - 2 чайные ложки
- Сахар – 6 столовых ложек
- Масло - 2 столовые ложки
- Кориандр – 1 столовая ложка
- Уксус - 80 миллилитров
- Хмели-сунели
Чтобы приготовить домашнюю аджику, сначала нужно подготовить овощи. Помидоры, болгарский и острый перец вместе с чесноком пропускают через мясорубку, образуя густую массу. К ней добавляют специи, соль, сахар, кориандр и немного растительного масла, после чего все тщательно перемешивают.
Масса переводится в кастрюлю и варится около 20 минут. Затем соус доводят до кипения, держат еще несколько минут, добавляют уксус и оставляют еще немного на огне. Горячую аджику разливают в заранее простерилизованные банки, плотно закрывают крышками, переворачивают вверх дном и заворачивают в полотенце. После охлаждения банки можно отнести в подвал или в другое прохладное место для хранения.
