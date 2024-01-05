Языковед объяснил, чем 'паливо' отличается от 'пального': Не путайте

Многие путают слова "паливо" и "пальне". Они имеют схожее звучание, однако их нельзя использовать как синонимы.

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Языковед Александр Авраменко объяснил значение этих двух слов и какая между ними разница. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Запомните: "паливо" – это горючее вещество, используемое для получения тепловой энергии, тепла. А именно – дрова, уголь, газ, нефть. Например, "природне паливо", или "економія палива", – отметил он.

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Авраменко добавил, что "пальне" – это тоже топливо, но только для двигателей внутреннего сгорания. В частности, "дизельне пальне".

Также правильно говорить и "двигун внутрішнього згорання", и "двигун внутрішнього згоряння" – оба варианта нормативны.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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