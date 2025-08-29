Без борьбы: как выкупать кота, если он не переносит воду

Многие хозяева кошек хорошо знают, чем может закончиться первое купание пушистого любимца — поцарапанными руками и обиженным взглядом животного. Дискуссии о том, нужно ли вообще мыть кошек, продолжаются давно: одни убеждены, что эти животные сами прекрасно заботятся о своей чистоте, другие настаивают на регулярных водных процедурах.

Об этом пишет VSN. Специалисты объясняют, что купание для кошек — не прихоть, а скорее необходимость. Животное не способно самостоятельно очистить шерсть от всех загрязнений, а мытье помогает убрать чужие запахи, увлажняет и смягчает кожу, удаляет отмершие клетки, смывает слипшую шерсть и даже служит профилактикой некоторых заболеваний. Кроме того, после купания в желудке скапливается меньше шерсти, а вид животного значительно улучшается. В то же время, слишком часто купать кота нельзя — специальные шампуни могут разрушить естественный защитный слой кожи.

Несмотря на пользу, процесс купания часто становится испытанием и для питомца, и для его владельца. На самом деле большинство кошек пугает не сама вода, а страх потерять сопротивление и утонуть. Поэтому следует создать для животного максимально спокойную атмосферу: не наполнять ванну доверху, а воспользоваться тазиком или небольшой ванночкой, заранее приготовить полотенце, избегать душа и сильный шум воды. Намачивать шерсть лучше ковшиком, двигаясь медленно и осторожно, используя только специальные шампуни для животных. Важно не допускать попадания воды в глаза, нос, рот и уши, следить за температурой и все время говорить коту, чтобы успокоить его.

После купания любимца нужно закутать в полотенце, приласкать и дать лакомство. Фен использовать не стоит – это лишь придаст стрессу. Животное самое отряхнется и вымоет себя. Важно избегать сквозняков и следить, чтобы после процедуры коту было тепло.

Некоторые породы, например мейн-куны или чаузы, почти не боятся воды, а другие, напротив, могут привыкать долго. Если знакомить котенка с водой еще с раннего возраста, он скорее адаптируется. Главное — не купать животное раньше трехмесячного возраста, чтобы не подвергать его стрессу или болезни.

Иногда кошки сами проявляют любопытство и прыгают в ванную, рассматривая воду. Это может стать хорошим моментом, чтобы осторожно провести процедуру. Всё зависит от терпения хозяина и его умения превратить купание в спокойный и безопасный ритуал.

