Без поцарапанных рук и стресса: как дать коту таблетку

Дать коту таблетку часто бывает непросто, ведь животные обычно сопротивляются, а сама процедура вызывает стресс и у хозяина, и у любимца. При правильной подготовке и знании нескольких методов можно сделать это быстро и безболезненно.

Ветеринары советуют заранее подготовить все необходимое, выбрать спокойное время для манипуляции и при необходимости попросить кого-нибудь помочь. Если кот слишком подвижен, его можно осторожно завернуть в полотенце, оставив свободной только голову.

Наиболее надежный способ – дать таблетку непосредственно в рот. Для этого животное сажают спиной к себе, осторожно открывают ему челюсти и быстро кладут таблетку на корень языка. Чтобы облегчить задачу и не рисковать пальцами, можно воспользоваться специальным инструментом для ввода таблеток. После этого рот кота закрывают и легко поглаживают по горлу, чтобы вызвать глотательный рефлекс. Рекомендуется сразу дать несколько капель воды из шприца без иглы, чтобы лекарство не застряло в пищеводе.

Если такой способ не подходит, таблетку можно спрятать в любимом лакомстве животного или специальных мягких капсулах для лекарства. Некоторые препараты выпускают со вкусовыми добавками, поэтому кот может воспринять их как угощение. В случае, когда ветеринар разрешил, таблетку измельчают в порошок и смешивают с небольшим количеством влажного корма, что значительно усложняет отделение лекарства от пищи.

Важно помнить, что не все препараты можно растолочь — иногда это делает их опасными или неэффективными. Во время процедуры следует сохранять спокойствие, ведь кот испытывает настроение хозяина. После успешного приема пилюли любимца обязательно нужно похвалить и угостить чем-нибудь вкусным, чтобы создать положительную ассоциацию. Если же кот категорически отказывается принимать лекарства или ведет себя агрессивно, лучшим решением будет обратиться за помощью к ветеринару.

