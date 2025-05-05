Будет размером с кулак: чем подкормить клубнику в мае

В мае клубничные кусты активно развиваются: появляются свежие листья, формируются бутоны и начинается цветение. Чтобы растения были сильными, цветов было много, а ягоды получились большими и сладкими, важно правильно их подкормить.

Весенняя подкормка играет ключевую роль, ведь почва после зимы часто истощена, особенно если прошлогодний урожай был щедрым. Без должного питания клубника может ослабеть, иметь мало цветоносов, а ягоды оказаться мелкими и не слишком вкусными. Об этом пишет weukraine.

В начале мая клубника больше всего нуждается в азоте, фосфоре и калии. Каждый из этих элементов имеет свое значение: азот способствует росту зеленой массы, фосфор поддерживает развитие корневой системы и цветения, а калий влияет на вкус, плотность ягод и устойчивость растений к болезням. Кроме того, для здоровья кустов важны магний, кальций, бор и железо — они помогают усваивать питательные вещества, предотвращают хлороз и усиливают сопротивляемость стрессам.

Для эффективной подкормки в мае можно использовать как органические, так и минеральные удобрения. Например, хорошо себя зарекомендовали настои коровяка или куриного помета, которыми поливают растения под корень, стараясь не попадать на листья. Из минеральных средств следует выбрать комплексные удобрения для ягодных культур, содержащих фосфор и калий в повышенной концентрации. Также полезен применение древесного пепла, ведь он не только обогащает землю микроэлементами, но и помогает уменьшить кислотность, что положительно влияет на состояние растений.

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Удобрять клубнику следует на влажной почве. Если земля сухая, ее нужно предварительно полить. Все жидкие подкормки желательно вносить под корень, избегая контакта с листьями. Важно также соблюдать рекомендованные дозы, ведь избыток удобрений, в частности азота, может спровоцировать избыточный рост листьев вместо плодоношения. После подкормки почву вокруг кустов желательно немного разрыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе.

Во время цветения клубника требует особого подхода: количество азотных удобрений следует уменьшить, сосредоточиться на калийно-фосфорном питании. Это будет способствовать образованию завязей и обеспечит формирование больших ароматных ягод. В этот период целесообразно использовать растворы сульфата калия или специальные удобрения для ягодных культур.

Чтобы сохранить влагу в почве, притормозить рост сорняков и защитить плоды от загрязнения, рекомендуется мульчировать грядки клубники соломой или опилками. Это создаст более удобные условия для развития растений и поможет поддержать стабильный уровень влажности.

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