Українська
Социум

Будете удивлены: названы основные причины шипения кота на человека

Цихоцкая Мария

Будете удивлены: названы основные причины шипения кота на человека
Этот звук далеко не всегда означает агрессию

Многие хозяева обеспокоены, когда их кошка внезапно начинает шипеть. Но этот звук далеко не всегда означает агрессию – часто это только способ коммуникации.

Об этом объясняют эксперты AnimalWised в своем видео на YouTube. Специалисты объясняют: шипение не обязательно является проявлением злобы. Чаще всего оно означает: "Остановись, мне неудобно". Таким образом животное сигнализирует, что чувствует себя угрожающим, испуганным или просто нуждается в большем пространстве.

Иными словами, шипение – это скорее предупреждение, чем попытка приступа.

Шипение как признак стресса

Часто коты шипят не от агрессии, а от переутомления или излишка раздражителей: громких звуков, присутствия других животных или незнакомых людей. Это их способ "попросить паузу".

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Когда шипение может свидетельствовать о болезни

Эксперты отмечают: если обычно спокойная кошка начинает шипеть при прикосновении, это может свидетельствовать о боли или проблемах со здоровьем. В такой ситуации важно показать любимца ветеринару.

Что следует помнить владельцам

Шипение – это естественный способ кота показать, что ему дискомфортно или что он находится в стрессе. Ругать за такое поведение не стоит.

"В следующий раз, когда услышите шипение, помните: ваш кот не просто сердится, а пытается сказать вам что-нибудь по-своему", — подчеркивают зооэксперты.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Социум