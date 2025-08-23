Будете удивлены: названы основные причины шипения кота на человека
Многие хозяева обеспокоены, когда их кошка внезапно начинает шипеть. Но этот звук далеко не всегда означает агрессию – часто это только способ коммуникации.
Об этом объясняют эксперты AnimalWised в своем видео на YouTube. Специалисты объясняют: шипение не обязательно является проявлением злобы. Чаще всего оно означает: "Остановись, мне неудобно". Таким образом животное сигнализирует, что чувствует себя угрожающим, испуганным или просто нуждается в большем пространстве.
Иными словами, шипение – это скорее предупреждение, чем попытка приступа.
Шипение как признак стресса
Часто коты шипят не от агрессии, а от переутомления или излишка раздражителей: громких звуков, присутствия других животных или незнакомых людей. Это их способ "попросить паузу".
Когда шипение может свидетельствовать о болезни
Эксперты отмечают: если обычно спокойная кошка начинает шипеть при прикосновении, это может свидетельствовать о боли или проблемах со здоровьем. В такой ситуации важно показать любимца ветеринару.
Что следует помнить владельцам
Шипение – это естественный способ кота показать, что ему дискомфортно или что он находится в стрессе. Ругать за такое поведение не стоит.
"В следующий раз, когда услышите шипение, помните: ваш кот не просто сердится, а пытается сказать вам что-нибудь по-своему", — подчеркивают зооэксперты.
