Для активных семей: топ пород собак, которые никогда не устают

Если вы ведете активный образ жизни, много гуляете, бегаете или занимаетесь спортом, то вам нужна собака, которая не просто будет терпеть ваш темп, а искренне ее будет разделять. Ветеринары и кинологи выделяют семь пород, которые имеют почти неисчерпаемый запас энергии и буквально созданы для движения.

1. Бретонский эпаньоль (бретон)

Компактная, но чрезвычайно оживленная охотничья собака.

Ветеринарка Джули Хант называет бретонами "энергетическими батарейками на лапах". Им нужны ежедневные длительные прогулки, бег или активные игры – иначе они будут придумывать себе развлечения самостоятельно (и вам это, скорее всего, не понравится).

Прекрасно ладят с детьми и другими животными, очень ориентированы на человека и легко дрессируются.

2. Бордер-когда

Легендарная порода №1 по уровню интеллекта и энергии.

Специалисты предупреждают: если бордер когда скучает — это катастрофа. Им нужны не просто прогулки, а настоящие тренировки: аджилити, фрисби, длинные пробежки, сложные трюки и головоломки. Без умственной нагрузки эти собаки начинают "пасти" все, что двигается – от детей до кошек и даже теней на стене.

3. Далматинец

Классический спутник карет и пожарных машин – и не зря.

Далматинцы способны бежать рядом с велосипедом или конем часами. Они обожают длительные маршруты, походы и любую активность с семьей. При правильной ранней социализации – замечательные друзья для детей и терпеливы к другим животным. Главное – не оставлять их надолго наедине: энергия ищет выход.

4. Доберман-пинчер

Атлет со строгим видом и мягким сердцем.

Доберманы нуждаются в серьезных физических нагрузках и задачах "по профессии" — защита, поисковые игры, курсы защитной дрессиры. При этом они очень преданы и нежны со своими. Без регулярных тренировок и четких правил могут оказаться чрезмерно доминантными.

5. Немецкий короткошерстный пойнтер (курцхаар)

Универсальный охотник и спортсмен-универсал.

Эти собаки практически живут в движении: бегают, плавают, изучат, апортируют. Они очень ориентированы на хозяина и постоянно "спрашивают глазами": "А что делать дальше?". Идеальные партнеры для длительных походов, велопрогулок и любых похождений на природе.

6. Бельгийская овчарка малинуа

"Спецназ" в мире собак.

Малинуа – это порода, которую используют полиция и армия по всему миру. Они нуждаются не просто в много движении, а именно в работе: сложная дрессировка, поисковые задания, аджилити на высоком уровне. Если вы готовы уделять собаке 2–3 часа активных занятий ежедневно – малину станет вашим лучшим другом и охранником.

7. Редбоун-кунхаунд

Охотничий марафонец с юга США.

Выведен для многочасового преследования дичи, поэтому легко преодолевает десятки километров. При этом дома — нежный, дружелюбный и очень общительный. Прекрасно подходит семьям, которые много гуляют в лесу, плавают или просто любят долгие прогулки без поводка (при условии качественного обучения).

Эти семь пород – не для "прогулки ежедневно по 15 минут". Они счастливы только тогда, когда устали физически и умственно. Если вы готовы бегать, тренировать, играть и ежедневно тратить на собаку минимум 1,5–2 часа активного времени — один из этих энергетических "моторов" станет идеальным компаньоном на многие годы.

