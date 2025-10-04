Гости будут в восторге: рецепт пикантных квашеных баклажанов на зиму

Пока длится сезон баклажанов, самое время подумать о запасах на зиму. Этот овощ сохраняет свою пользу и прекрасно вкушает в любое время года. Квашенные или маринованные баклажаны станут уместным дополнением к гарниру, мясу, рыбе или просто кусочку хлеба.

Об этом пишет ТСН. Для приготовления понадобятся около полутора килограммов баклажанов, немного моркови, сладкий и острый перец, чеснок и зелень. Овощи предварительно готовят: баклажаны надрезают вдоль, оставляя края целиком, и отваривают в кастрюле, после чего ставят под гнет на пол часа, чтобы они избавились от горечи и сохранили плотность. В это время готовят маринад, заливая специи крутым кипятком и оставляя остыть, а также измельчают зелень и чеснок, трут морковь и нарезают сладкий перец.

Начинкой заполняют баклажаны, обертывают их стеблями сельдерея и складывают в широкую миску. Овощи заливают холодным маринадом, накрывают марлей и оставляют для квашения на пять-семь дней. После этого блюдо готово к употреблению и будет прекрасно смаковать зимой.

