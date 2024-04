Готовимся к лету: какой ужин поможет сбросить вес

Ищете вкусный и полезный ужин, который поможет вам похудеть? Дипломированная диетология с многолетним опытом Кристен Карли поделилась своим секретным рецептом, который не только способствует сжиганию лишнего жира, но хорошо насыщает.

Секрет ужина для похудения:

Куриная грудка, богатая белоком, который важен для наращивания мышечной массы и ускорения метаболизма, хумус, содержащий растительную клетчатку, которая надолго насыщает и улучшает обмен веществ и салат из помидоров, огурцов и лука, богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Об этом пишет Eat that, not this.

Как приготовить:

Куриная грудка:

Разрежьте 2 куриные грудки пополам.

Смажьте оливковым маслом и посыпьте излюбленными специями.

Жарьте на среднем огне до готовности.

Салат:

Нарежьте 2 помидора, 1 огурец и 1/2 красного лука.

Заправьте оливковым маслом, винным уксусом, солью и перцем.

Хумус:

Приготовьте хумус по вашему любимому рецепту.

Смажьте оливковым маслом.

Достоинства:

Много белка: помогает наращивать мышцы, ускоряет метаболизм и надолго дает чувство сытости.

помогает наращивать мышцы, ускоряет метаболизм и надолго дает чувство сытости. Многие клетчатки: улучшают обмен веществ, стабилизируют уровень сахара в крови и снижают риск ожирения.

улучшают обмен веществ, стабилизируют уровень сахара в крови и снижают риск ожирения. Полезные жиры: способствуют здоровью сердца, снижают риск онкологии.

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Совет:

Добавьте в салат другие овощи, такие как зелень, перец или авокадо.

Вместо куриной грудки можно использовать другое нежирное мясо или рыбу.

Хумус можно купить готовый или приготовить самостоятельно.

Этот ужин – это не только вкусный и сытный способ сбросить вес, но и отличный источник питательных веществ, необходимых для вашего здоровья.

Напомним, мы уже писали о 5 главных лайфхаках для быстрого похудения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!