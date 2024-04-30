Готовимся к лету: какой ужин поможет сбросить вес
Ищете вкусный и полезный ужин, который поможет вам похудеть? Дипломированная диетология с многолетним опытом Кристен Карли поделилась своим секретным рецептом, который не только способствует сжиганию лишнего жира, но хорошо насыщает.
Секрет ужина для похудения:
Куриная грудка, богатая белоком, который важен для наращивания мышечной массы и ускорения метаболизма, хумус, содержащий растительную клетчатку, которая надолго насыщает и улучшает обмен веществ и салат из помидоров, огурцов и лука, богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Об этом пишет Eat that, not this.
Как приготовить:
Куриная грудка:
- Разрежьте 2 куриные грудки пополам.
- Смажьте оливковым маслом и посыпьте излюбленными специями.
- Жарьте на среднем огне до готовности.
Салат:
- Нарежьте 2 помидора, 1 огурец и 1/2 красного лука.
- Заправьте оливковым маслом, винным уксусом, солью и перцем.
Хумус:
- Приготовьте хумус по вашему любимому рецепту.
- Смажьте оливковым маслом.
Достоинства:
- Много белка: помогает наращивать мышцы, ускоряет метаболизм и надолго дает чувство сытости.
- Многие клетчатки: улучшают обмен веществ, стабилизируют уровень сахара в крови и снижают риск ожирения.
- Полезные жиры: способствуют здоровью сердца, снижают риск онкологии.
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Совет:
- Добавьте в салат другие овощи, такие как зелень, перец или авокадо.
- Вместо куриной грудки можно использовать другое нежирное мясо или рыбу.
- Хумус можно купить готовый или приготовить самостоятельно.
Этот ужин – это не только вкусный и сытный способ сбросить вес, но и отличный источник питательных веществ, необходимых для вашего здоровья.
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