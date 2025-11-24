Идеально для новичков: топ пород собак для хозяев с малым опытом

В мире существует более 200 пород собак, и каждая из них имеет свой темперамент. Однако все они все равно нуждаются в любви, заботе и внимании. Взять собаку – это серьезная ответственность на многие годы, поэтому тем, кто никогда не имел домашнего любимца, следует хорошо взвесить свое решение.

Мы подготовили подборку самых неприхотливых пород, которые хорошо подходят как для квартиры, так и для частного дома. Они носят мягкий характер и легко находят общий язык даже с неопытными хозяевами. Об этом пишет The Scotsman.

Породы собак, подходящих для новичков

Издание The Scotsman назвало лучшие варианты для начинающих владельцев. Эти собаки также нуждаются в уходе, однако по своей природе они пытаются угодить человеку и редко демонстрируют упрямство.

Лабрадор-ретривер

Одна из самых популярных пород в мире. Лабрадоры отличаются высоким интеллектом, доброжелательностью и уравновешенностью. Они великолепны для новичков, но нуждаются в длительных ежедневных прогулках.

Ши-тцу

Маленькие, игривые и очень хорошие собачки, подходящие для небольших квартир. Их легко дрессировать, а прогулки не требуют много времени. Важно лишь регулярно ухаживать за шерстью.

Папион

Умные, ласковые и желающие учиться новым командам маленькие собачки, идеально подходящие для жизни в квартире.

Бернский зенненхунд

Прекрасный выбор для тех, кто любит больших собак. Порода известна своей доброжелательностью, терпением и любовью к детям. Они не нуждаются в слишком длинных прогулках, но сильно линяют.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кроткие, очень контактные и нежные собаки, которые очень привязываются к владельцу. Они тяжело переносят одиночество, поэтому не подойдут тем, кто много времени проводит вне дома.

Пудель

Интеллектуальные, преданные и гипоаллергенные собаки, прекрасно ладящие с детьми. Нуждаются в регулярном уходе за шерстью.

Виппет

Гибкий характер позволяет этим собакам адаптироваться к вашему образу жизни – они могут быть как активными, так и спокойными. Мало лают, легко учатся, но не терпят грубости.

Золотистый ретривер

Очень похожи на лабрадоров: добрые, уравновешенные, очень преданные и дружеские. Нуждаются в активных прогулках и ежедневных играх.

Йоркширский терьер

Отличный вариант для тех, кто ищет компактного, аккуратного и ласкового друга. Но важно не запускать воспитание — без дрессировки йорк может стать упрямым и слишком громким.

Бишон фризе

Пушистые, почти не линяют, не имеют запаха, легко приучаются к лотку и нуждаются в коротких прогулках. Имеет только одну особенность – им нужны регулярные стрижки.

