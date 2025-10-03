Идеально к вечернему чаепитию: как приготовить виноградный джем на зиму

Джем из винограда получается густым, насыщенным, с глубоким пурпурным оттенком и нежной полупрозрачной напоминающей желе текстурой. Чтобы получить именно такой результат, следует правильно выбрать ягоды и придерживаться нескольких простых шагов в приготовлении.

Об этом пишет ITV. Лучше всего для джема подходят темные сорта винограда с ярким ароматом и выраженным вкусом – например, Изабелла или Молдова. Наличие косточек не проблема, ведь во время приготовления они легко удаляются.

Перед тем, как варить джем, нужно подготовить банки и крышки. Обычно из этого рецепта выходит две пол-литровые баночки. Тару следует простерилизовать: банки можно прогреть в духовке при температуре 180 градусов около пятнадцати минут или разделать паром, а крышки достаточно прокипятить десять минут в воде.

Читайте также: Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму

Для приготовления понадобится килограмм винограда, столько же сахара, около двухсот миллилитров воды и треть упаковки желфикса "3 к 1". Ягоды нужно промыть, отделить от веточек и положить в кастрюлю с толстым дном, добавив воду. Когда смесь закипит, виноград варят десять минут, затем снимают с огня и оставляют немного остыть.

Далее ягоды протирают через сито, чтобы отделить сок и мякоть от кожуры и косточек. Часть сахара смешивают с желфиксом и добавляют в перетертую массу, после чего проваривают несколько минут. Затем высыпают оставшийся сахар, доводят до кипения и держат на огне еще пятнадцать минут, пока масса не станет густой.

Готовый джем разливают в стерилизованные банки и сразу же закрывают крышками. В результате получается ароматная консервация, которая зимой подарит вкус лета и станет отличным дополнением к чаю или выпечке.

Также советуем обратить внимание на рецепт смородинового варенья на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!