Идеальное дополнение к праздничному столу: рецепт салата из зеленых помидоров на зиму

Если вы ищете вкусный и проверенный рецепт салата на зиму, обязательно приготовьте этот вариант из зеленых помидоров. Блюдо получается ароматной, хрустящей и с приятной кислинкой, прекрасно сохраняется на протяжении всей зимы и подходит практически любому блюду.

Готовить просто, а результат – невероятно аппетитный. Рецепт опубликовали на сайте Smakuiemo.

Ингредиенты:

зеленые помидоры - 3 кг

морковь - 1 кг

лук - 1 кг

болгарский перец (очищенный) - 1 кг

сахар – 6 ст. кровать

соль – 3 ст. ложки (или по вкусу)

масло - 1 стакан (200 мл)

уксус 9% - 70 мл

Читайте также: Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму

Приготовление

Все овощи хорошо промыть. Зеленые помидоры нарезать небольшими дольками, перец тонкой соломкой, лук полукольцами, а морковь натереть на терке для корейской моркови. Такая нарезка делает салат не только вкусным, но и привлекательным с виду даже зимой.

Подготовленные овощи сложить в большую миску, добавить соль, сахар, уксус и подсолнечное масло. Хорошо перемешать и оставить на полтора часа при комнатной температуре – за это время овощи пустят сок и станут мягкими.

Затем смесь переложить в кастрюлю, довести до кипения и варить примерно 30 минут на среднем огне, периодически помешивая. Когда салат станет гуще и приобретет яркий цвет, его можно разлагать в стерилизованные банки.

Закрытые крышками банки перевернуть вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного охлаждения. Из указанного количества продуктов выходит около 4 литров ароматного, насыщенного салата, который зимой станет отличным дополнением к любому обеду или ужину.

Также советуем обратить внимание на рецепт смородинового варенья на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!