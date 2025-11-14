Идеальные для новичков: топ пород собак для неопытных хозяев

В мире насчитывается более двухсот пород собак, и каждая из них имеет собственный характер и особенности. Ни одна собака не может обойтись без внимания и заботы, а решение завести домашнего питомца всегда означает долговременную ответственность. Поэтому тем, кто никогда не имел собаки, следует хорошо взвесить все "за" и "против", прежде чем брать четырехлапого друга.

Издание The Scotsman назвало породы, которые лучше всего подходят для начинающих. Хотя эти собаки так же нуждаются в внимании и уходе, по своей природе они стремятся угодить хозяину и обычно не проявляют упрямства.

Лабрадор-ретривер считается одной из популярнейших пород в мире. Эти собаки известны своим высоким умом, дружелюбием и уравновешенностью. У новичков обычно не возникает с ними сложностей, хотя лабрадорам нужны регулярные и длительные прогулки.

Ши-тцу – отличный вариант для тех, кто любит маленькие породы. Это кроткие, игривые собаки, которые легко поддаются дрессировке и не нуждаются в больших физических нагрузках, однако требуют регулярного ухода за шерстью.

Папийон также станет хорошим выбором для владельцев, впервые заводящих собаку. Эти маленькие любимцы очень сообразительны и с удовольствием учатся новому.

Бернский зенненхунд подойдет тем, кто хочет иметь большую собаку с мягким характером. Они дружелюбны, нежны и хорошо ладят с детьми. Несмотря на свои размеры, не нуждаются в чрезмерной активности, но очень линяют.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель – это очень общительная порода. Такие собаки постоянно стремятся к внимания, любят объятия и совсем не склонны к агрессии. Но они тяжело переносят одиночество, поэтому не подойдут людям, часто отсутствующим дома.

Пудели известны своим высоким интеллектом и гипоаллергенной шерстью. Они доброжелательны, преданы и легко находят общий язык с детьми и другими животными, но нуждаются в регулярном уходе.

Виппет – порода, способная подстраиваться под образ жизни владельца. Он может быть энергичным или спокойным, почти не лает и хорошо обучается. В то же время, требует деликатного отношения.

Золотистый ретривер носит схожий с лабрадором характер и так же подходит неопытным владельцам. Это уравновешенные, кроткие собаки, преданные своим хозяевам. Они нуждаются в активных прогулках и времени для игр.

Йоркширский терьер станет отличным компаньоном для тех, кому нужен маленький, аккуратный и ласковый пес. В то же время без должного воспитания может стать упрямым и чрезмерно громким, поэтому важно уделить внимание дрессировке.

Бишон фризе – нежные, веселые собаки, которые не линяют и не имеют выраженного запаха. Они не нуждаются в длительных прогулках и могут пользоваться лотком, однако нуждаются в регулярном груминге.

