Идеальные охотники: топ пород собак, которые могут выгнать вредителей из вашего дома

Некоторые породы собак имеют столь развитый охотничий инстинкт, что способны эффективно справляться с мышами, крысами и другими мелкими вредителями. Хотя многие из них небольшого размера, их решимость, скорость и острое обоняние делают их врожденными "охотниками".

Издание Martha Stewart описало породы, которые лучше всего подходят для борьбы с грызунами в доме. Перед тем как заводить собаку со схожими способностями, важно учесть несколько моментов.

Животным необходимы регулярные прививки, в частности от лептоспироза, который передается через грызунов, а также обязательная вакцинация от бешенства раз в три года. Защита от блох и клещей должна быть постоянной, ведь грызуны часто переносят паразитов. Следует быть осторожными и с ядами, потому что собака может отравиться, если съест мышь, которая проглотила яд. В случае, если животное все же съело грызуна, желательно поскорее обратиться к ветеринару.

Джек-рассел-терьер – это настоящий энерджайзер, предназначенный для работы под землей и быстрого преследования добычи. Он обладает чрезвычайной скоростью реакции, прекрасным обонянием и требует активного образа жизни и регулярной тренировки. Без дрессуры может проявлять упрямство, но у ответственных владельцев становится веселым и преданным компаньоном.

Такси, несмотря на свой забавный вид, являются отчаянными норными охотниками. Их обоняние позволяет находить грызунов в самых узких местах. Они очень привязаны к владельцу, но подвержены проблемам со спиной, поэтому им не желательно часто прыгать.

Керн-терьеры отличаются неутомимой энергией и любовью к копанию. Это древняя шотландская порода с ярко выраженным охотничьим инстинктом, прекрасно чувствующая себя в семейной среде, но требующая регулярного груминга.

Йоркширские терьеры, несмотря на свой миниатюрный размер, когда-то были настоящими истребителями крыс. Их смелость, громкий голос и внимательность остаются актуальными и сегодня. Они отлично подходят для жизни в квартире, но нуждаются в тщательном уходе за шерстью.

Вест-гайленд-вайт-терьер, или просто вести, носит крепкий характер и прекрасно справляется с грызунами. Он активен, быстро учится и хорошо адаптируется к городским условиям.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Лейкленд-терьеры совмещают милый внешний вид с решительным охотничьим характером. Когда-то они защищали фермы от лис, а ныне способны эффективно бороться с вредителями в доме. Это выносливые, верные и довольно неприхотливые собаки.

Норвич-терьеры – маленькие, но очень проворные. Их вывели для уничтожения крыс на фермах, и у них до сих пор есть мощный инстинкт преследования. Эта порода хорошо приспосабливается к городской жизни, но нуждается в ранней социализации.

Бедлингтон-терьеры своим внешним видом напоминают ягнят, но внутри это искусные охотники с высокой выносливостью. Они не линяют и подходят людям, склонным к аллергиям, хотя могут проявлять упрямство.

Манчестер-терьеры отличаются атлетичностью и быстротой. Их активно использовали для охоты и соревнований, и сегодня они остаются внимательными, легко учатся и нуждаются в динамичных прогулках.

Ягдтерьеры – это серьезные рабочие собаки для опытных владельцев. Их вывели специально для охоты на сложных хищников и мелких вредителей. Они имеют очень сильный инстинкт, высокий уровень энергии и лучше чувствуют себя в частном доме с возможностью активных занятий.

Если нужен пес, который не просто станет другом, но поможет защитить дом от нежелательных "соседей", эти породы могут быть отличным выбором. В то же время важно помнить, что даже самый маленький терьер требует внимания, заботы и воспитания. Собака – это полноправный член семьи, и только в заботливых руках его естественные способности реализуются лучше всего.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!