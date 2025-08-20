Как помочь домашнему любимцу пережить жару: полезные советы от ветеринаров

Летняя жара – настоящее испытание не только для людей, но и для домашних любимцев. Кошки и собаки особенно уязвимы к перегреву, ведь не могут сказать, что им жарко, и не имеют эффективного механизма охлаждения из-за потоотделения.

Тяжелее всего длинношерстным животным, которые буквально "варятся" в своей густой шерсти. Специалисты centralna.vet поделились советами, как помочь пушистикам комфортно пережить жару даже без кондиционера.

Как позаботиться о животном в жаркие дни

Постоянная вода

меняйте воду несколько раз в день;

используйте металлические или керамические лоханки;

добавляйте кубики льда;

предлагайте фонтанчики или замороженное лакомство.

Комфорт в доме

зашторивайте окна и создавайте тень;

позвольте животному лежать на холодной плитке;

обеспечьте вентиляцию (но не направляйте поток прямо на мордочку);

держите кондиционер на 22–24°C.

Охлаждающие вкусности

для собак: замороженные фрукты, йогурт без сахара или бульон в кубиках;

для кошек: льдинки из влажного корма или воды с каплей тунцевого сока.

Увлажнение воздуха Используйте увлажнитель – это поможет животному легче дышать, улучшить состояние шерсти и снизить риск перегрева. Импровизированное охлаждение

охлаждающие коврики или жилеты;

бутылки с прохладной водой, завернутые в ткань;

влажное полотенце для легкого охлаждения.

Меньше активности

Выгуливайте собак рано утром или вечером, всегда в тени и с водой под рукой. Игры с котами тоже следует ограничить в жару.

Признаки перегрева у животных

частое тяжелое дыхание, открытая пасть;

горячие кавычки и ушки;

вялость, отказ от еды;

шаткая походка или онемение.

В таком случае срочно перенесите любимца в прохладу, дайте воду, охладите полотенцем и обратитесь к ветеринару.

