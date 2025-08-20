Українська
Как помочь домашнему любимцу пережить жару: полезные советы от ветеринаров

Цихоцкая Мария

Кошки и собаки особенно уязвимы к перегреву.

Летняя жара – настоящее испытание не только для людей, но и для домашних любимцев. Кошки и собаки особенно уязвимы к перегреву, ведь не могут сказать, что им жарко, и не имеют эффективного механизма охлаждения из-за потоотделения.

Тяжелее всего длинношерстным животным, которые буквально "варятся" в своей густой шерсти. Специалисты centralna.vet поделились советами, как помочь пушистикам комфортно пережить жару даже без кондиционера.

Как позаботиться о животном в жаркие дни

Постоянная вода

  • меняйте воду несколько раз в день;
  • используйте металлические или керамические лоханки;
  • добавляйте кубики льда;
  • предлагайте фонтанчики или замороженное лакомство.

Комфорт в доме

  • зашторивайте окна и создавайте тень;
  • позвольте животному лежать на холодной плитке;
  • обеспечьте вентиляцию (но не направляйте поток прямо на мордочку);
  • держите кондиционер на 22–24°C.

Охлаждающие вкусности

  • для собак: замороженные фрукты, йогурт без сахара или бульон в кубиках;
  • для кошек: льдинки из влажного корма или воды с каплей тунцевого сока.
  1. Увлажнение воздуха Используйте увлажнитель – это поможет животному легче дышать, улучшить состояние шерсти и снизить риск перегрева.
  2. Импровизированное охлаждение
  • охлаждающие коврики или жилеты;
  • бутылки с прохладной водой, завернутые в ткань;
  • влажное полотенце для легкого охлаждения.

Меньше активности

Выгуливайте собак рано утром или вечером, всегда в тени и с водой под рукой. Игры с котами тоже следует ограничить в жару.

Признаки перегрева у животных

  • частое тяжелое дыхание, открытая пасть;
  • горячие кавычки и ушки;
  • вялость, отказ от еды;
  • шаткая походка или онемение.

В таком случае срочно перенесите любимца в прохладу, дайте воду, охладите полотенцем и обратитесь к ветеринару.

