Не переводите дословно: Языковед объяснил, как по-украински сказать 'с легким паром'

Многие не знают, как правильно перевести российское пожелание "с легким паром" на украинский. Некоторые прибегают к дословному переводу.

Впрочем, варианты "з легким паром" или "з легкою парою" – неправильны. Об этом для "Сніданку з 1+1" рассказал языковед Александр Авраменко.

"Это выражение в русском языке используют как пожелание доброго здоровья после бани или ванной, когда человек после водных процедур получается как бы обновленным, чувствует облегчение. Не раз слышал, как говорят на украинском "з легким паром" или "з легкою парою", – отметил Авраменко.

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Этикетные формулы пожелания – это устойчивые соединения слов, те же фразеологизмы. Украинские словари предлагают следующие соответствия: "доброго здоров’я" или "приємного спочинку".

"Русскому изречению "на всех парах" отвечает украинский "повним ходом" или "щодуху", а фразе "задать пару" – "всипати перцю" или "нагріти комусь чуба", – добавил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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