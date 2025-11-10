Не станут причиной стресса: топ самых послушных собак

При выборе собаки важно обращать внимание не только на внешность или размер, но и характер породы. Идеальный домашний любимец – это послушный, гармонично впишется в ваш стиль жизни и станет настоящим другом.

Об этом сообщает Daily Express. Эксперт по поведению животных Кэролайн Уилкинсон отмечает: ключ к успешному выбору — понимание собственных потребностей. Если вы активный человек, следует выбирать породу, которая требует движения и игр. Если же предпочитаете спокойный отдых дома — лучше обратить внимание на уравновешенных компаньонов.

Ниже пять пород, которые специалисты считают наиболее послушными и удобными в воспитании.

Бернский зенненхунд

Большая, спокойная и терпеливая собака, которая идеально подходит для семей с детьми. Первоначально бернских зенненхундов использовали в качестве рабочих собак в Швейцарских Альпах — за силу, выносливость и преданность. Сегодня они известны ласковым нравом, глубокой привязанностью к хозяину и потребностью в тесном контакте с семьей.

Бигль

Оживленный, дружелюбный и очень интересный пес. Бигли обладают мощным обонянием и охотничьим инстинктом, поэтому иногда бывают упрямыми. Однако при последовательном воспитании и регулярных прогулках они превращаются в замечательных, кротких домашних любимцев. Лучше всего подходят активным семьям, готовым уделять много времени прогулкам и играм.

Бостонский терьер

Эта маленькая, но энергичная порода сочетает игривость с любовью к покою. Бостонские терьеры неприхотливы, легко приспосабливаются к жизни в квартире и редко лают. Впрочем, как и большинство терьеров, они нуждаются в физической активности, чтобы оставаться сбалансированными и послушными.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Золотистый ретривер

Одна из самых известных и любимых пород в мире. Золотистые ретриверы славятся разумом, кротостью и готовностью к сотрудничеству. Их выводили для помощи охотникам, поэтому у них есть естественное желание угождать человеку. Чтобы поддерживать хорошее поведение, собаке нужны ранняя социализация, положительное обучение, регулярные прогулки и умственные игры.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Нежные, кроткие и чрезвычайно привязанные к людям собаки. Они легко адаптируются к любым условиям, быстро учатся и стремятся понравиться владельцу. Это отличный выбор для семей и тех, кто впервые решил завести собаку. Их мягкий нрав делает их идеальными компаньонами как для детей, так и для пожилых людей.

В общем, эксперты советуют: выбирайте породу не только сердцем, но и умом. Учитывайте уровень активности, пространство в доме и количество времени, которое сможете уделять питомцу. Тогда ваш пес станет не просто послушным – а настоящим членом семьи.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!