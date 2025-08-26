Негативное влияние на все системы организма: как определить признаки гипотериоза собак

Несмотря на то, что диагноз "гипотиреоз" звучит серьезно, он не приговор для собаки. Если вовремя обратиться к ветеринару, болезнь можно эффективно контролировать, а у четырехлапого любимца будет шанс на полноценную и счастливую жизнь.

Гипотиреоз возникает из-за нарушения работы щитовидной железы, отвечающей за выработку гормонов Т3 и Т4. Их недостаток замедляет метаболизм, что приводит к разным проблемам со здоровьем. В большинстве случаев причиной становится либо лимфоцитарный тиреоидит – наследственное аутоиммунное заболевание, когда организм "атакует" собственную железу, либо идиопатическая атрофия, когда ткань замещается жировой. Реже болезнь вызывают опухоли. Об этом рассказало издание Daily Paws.

Чаще болезнь проявляется у собак среднего и старшего возраста, в частности у лабрадоров, доберманов, ирландских сеттеров, боксеров, кокер-спаниелов, эрдельтерьеров, миниатюрных шнауцеров и такс. Также риск повышается у кастрированных и стерилизованных животных.

Симптомы гипотиреоза часто путают с другими болезнями. Владельцам следует обратить внимание на резкое увеличение веса без изменения рациона, апатию, быструю усталость, сухую и тусклую шерсть, чрезмерную линьку, непереносимость холода и склонность к инфекциям кожи и ушей. Иногда появляется пигментация, утолщение кожи, судороги, проблемы с репродуктивной функцией или характерное "печальное" выражение морды.

Диагностика основывается на лабораторных анализах: определении уровня общего и свободного Т4, помогающих подтвердить подозрение на гипотиреоз. Ветеринар оценивает результаты вместе с клиническими проявлениями, чтобы исключить другие заболевания.

Болезнь считается неизлечимой, однако хорошо поддается коррекции благодаря пожизненному приему левотироксина – синтетического гормона щитовидной железы. Дозировку подбирают индивидуально, через несколько недель проводят контрольные анализы, а затем проверку повторяют каждые полгода. Первые улучшения становятся заметны уже через несколько недель, а нормализация веса и состояния шерсти обычно происходит в течение двух месяцев.

Самолечение в этом случае недопустимо, ведь оно может повредить. Единственный надежный способ помочь собаке – своевременная диагностика и соблюдение рекомендаций ветеринара.

