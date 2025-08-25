Невероятная вкусняшка: рецепт салата из баклажанов на зиму

Баклажаны – один из самых любимых овощей для зимней консервации. Они прекрасно сочетаются с помидорами, болгарским перцем, морковью и луком, а правильно подобранные специи и зелень делают блюдо не хуже свежих летних салатов.

Об этом пишет Сенсация.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 кг

сладкий перец – 1 кг

помидоры – 1,5 кг

морковь – 0,5 кг

чеснок – 200 г

острый перец – 1 шт

укроп – пучок

петрушка – пучок

сахар – 150 г

соль – 50 г

уксус – 100 г

растительное масло – 0,5 л

Чтобы приготовить вкусный салат на зиму, нужно подготовить овощи: баклажаны моют, нарезают и оставляют в подсоленной воде, чтобы убрать возможную горечь. Болгарский перец очищают от семян и режут полосками, морковь натирают на терке. Помидоры измельчают через мясорубку, добавляют чеснок, перец и свежую зелень. Все перемешивают, солят, подслащивают, вливают растительное масло и уксус.

Читайте также: Ароматное и невероятно вкусное: рецепт "царского" варенья из кизила

Смесь ставят на огонь, доводят до кипения и варят еще около получаса. Готовый салат раскладывают в стерильные банки, закрывают крышками, переворачивают и оставляют под полотенцем до полного охлаждения. Хранить заготовку следует в темном прохладном месте.

Раньше, мы делились рецептом малосольных цуккини.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!