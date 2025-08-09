Пикантно и быстро: рецепт маринованных кабачков в кетчупе без стерилизации

Кабачки с кетчупом чили – популярная и вкусная заготовка на зиму, которая в последнее время стала настоящим хитом среди хозяек. Они получаются хрустящими, с ярким пикантным вкусом, и прекрасно вкушают в холодное время года.

Если вы еще не пробовали эту закуску – самое время приготовить ее летом. Об этом пишет Униан.

Кабачки с кетчупом чили без стерилизации.

Этот рецепт пригодится тем, кто хочет обойтись без процесса стерилизации. Ингредиентов хватит примерно на пять банок.

Понадобятся: 3 кг кабачков, упаковка кетчупа чили, по стакану уксуса и сахара, 2 ст. ложки соли, 6 стаканов воды, 10 зубчиков чеснока, лавровые листья, перец горошком, острый перец, укроп в зонтиках.

В стерильные банки сначала кладут зелень, специи и несколько зубчиков чеснока. Нарезанные кабачки плотно укладывают в банки, заливают крутым кипятком и оставляют на 15 минут. Процедуру повторяют трижды – воду каждый раз сливают.

Затем готовят маринад: воду, соль, сахар и кетчуп проваривают несколько минут, добавляют уксус. Полученным маринадом заливают кабачки и сразу закатывают. Хранить следует в прохладном месте.

