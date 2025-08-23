Пикантно и очень вкусно: рецепт маринованных помидоров с луком

Хозяйки уже активно готовятся к зиме, делая разнообразные заготовки, которые зимой особенно вкушают. Чаще консервируют именно помидоры и огурцы – они доступны, недороги в сезон и всегда пользуются популярностью. Но даже в классических рецептах хочется найти что-нибудь новое, чтобы удивить семью и гостей.

Об этом пишет odnamynuta. Одним из таких вариантов являются маринованные помидоры с луком – блюдо, которое уже много лет не теряет своей актуальности.

Для приготовления понадобятся:

помидоры – 2 кг

лук желтый репчатый – 3 шт.

укроп – 4 шт.

лавровый лист – 4 шт.

перец душистый горошком – 8 шт.

вода – 2 л

соль каменна – 60 г

сахар – 80 г

уксус – 80 мл

Овощи следует тщательно помыть, лук нарезать колечками, а банки простерилизовать. На дно кладут специи и зелень, затем слоями выкладывают помидоры и лук. Параллельно готовится маринад: в кипящую воду добавляют соль и сахар, смесь проваривают несколько минут и заливают горячей в банки. Заготовки накрывают крышками и стерилизуют около 20 минут, после чего в каждую банку добавляют уксус и оставляют еще несколько минут.

На завершающем этапе банки плотно закрывают, переворачивают вверх дном и покрывают полотенцем до полного охлаждения. Сохранять такую консервацию нужно в темном и прохладном месте. Зимой эти маринованные помидоры станут отличным дополнением к любому блюду.

