Пикантно и очень вкусно: рецепт маринованных помидоров с луком
Хозяйки уже активно готовятся к зиме, делая разнообразные заготовки, которые зимой особенно вкушают. Чаще консервируют именно помидоры и огурцы – они доступны, недороги в сезон и всегда пользуются популярностью. Но даже в классических рецептах хочется найти что-нибудь новое, чтобы удивить семью и гостей.
Об этом пишет odnamynuta. Одним из таких вариантов являются маринованные помидоры с луком – блюдо, которое уже много лет не теряет своей актуальности.
Для приготовления понадобятся:
- помидоры – 2 кг
- лук желтый репчатый – 3 шт.
- укроп – 4 шт.
- лавровый лист – 4 шт.
- перец душистый горошком – 8 шт.
- вода – 2 л
- соль каменна – 60 г
- сахар – 80 г
- уксус – 80 мл
Овощи следует тщательно помыть, лук нарезать колечками, а банки простерилизовать. На дно кладут специи и зелень, затем слоями выкладывают помидоры и лук. Параллельно готовится маринад: в кипящую воду добавляют соль и сахар, смесь проваривают несколько минут и заливают горячей в банки. Заготовки накрывают крышками и стерилизуют около 20 минут, после чего в каждую банку добавляют уксус и оставляют еще несколько минут.
На завершающем этапе банки плотно закрывают, переворачивают вверх дном и покрывают полотенцем до полного охлаждения. Сохранять такую консервацию нужно в темном и прохладном месте. Зимой эти маринованные помидоры станут отличным дополнением к любому блюду.
