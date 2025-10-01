Такая закрутка способна стать настоящим украшением амбара и любимой зимней закуской. Для приготовления понадобятся спелые плотные помидоры без повреждений (около 4 кг), пучок петрушки, 500 г сладкого перца, три острых перчика (примерно 150 г), две головки чеснока, а также по шесть столовых ложек сахара, 9% уксус и чай. банок. Дополнительно нужна вода примерно по 250–270 мл на каждую банку.

Об этом пишет и VD Necrasova. Помидоры следует хорошо промыть и разрезать пополам, по желанию удалив сердцевину. Зелень и овощи измельчают в блендере: сначала чеснок и перец, затем добавляют петрушку. Масса может быть как пюреобразной, так и с небольшими кусочками – в зависимости от предпочтений.

В стерилизованные банки выкладывают на дно несколько ложек ароматной заправки, добавляют сахар, соль и уксус, после чего плотно заполняют их половинками помидоров. Банки заливают кипятком, накрывают крышками и стерилизуют около 15 минут с момента закипания воды. Затем их закручивают, встряхивают для равномерного распределения заправки, переворачивают вверх дном, покрывают одеялом и оставляют до полного охлаждения.

Помидоры получаются пряными, ароматными и прекрасно смакуют зимой с картофельным пюре, запеченным мясом или как самостоятельная закуска. Открыв банку холодного вечера, можно почувствовать аромат лета и домашнего тепла.

