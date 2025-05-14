Сладкая и большая: как ускорить рост моркови

Чтобы вырастить большую, сочную и сладкую морковь, важно правильно подкармливать ее весной. Опытные огородники отмечают: своевременное внесение удобрений активизирует рост растений и способствует формированию качественных корнеплодов.

Необходимые вещества для роста моркови

Морковь больше всего нуждается в следующих питательных элементах:

Азот – для активного наращивания зеленоватой массы;

– для активного наращивания зеленоватой массы; Фосфор – стимулирует развитие корневой системы;

– стимулирует развитие корневой системы; Калий – отвечает за стойкость к болезням и улучшает вкус;

– отвечает за стойкость к болезням и улучшает вкус; Бор – способствует формированию однородных и сладких корнеплодов.

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Когда подкармливать морковь

Оптимальные периоды для подкормки:

во время посева;

после появления всходов;

примерно через три недели после первой подкормки;

за две недели до сбора урожая.

Если нет возможности проводить все этапы, достаточно подкормить морковь дважды: после всходов и перед уборкой.

Натуральные удобрения для моркови

Древесную золу Можно рассыпать сухой (250 г на 1 м²) или приготовить раствор – 100 г пепла на 10 л воды, настаивать 12 часов. Поливать междурядья. Йодовая вода На 10 л воды добавить 20 капель 5% йода. Полученным раствором поливают междурядья. Раствор куриного помета Смешать одну часть помета с 10 частями воды, настоять 12 часов. Затем развести еще раз в соотношении 1:1, выдержать сутки. Поливать только в прохладную погоду. Травяной настой В емкость на 2/3 сложить сорняки (лопух, крапива, полынь, одуванчик), залить водой и дать настояться 5–7 дней. После окончания брожения процедить, развести водой 1:10 и поливать междурядья. Металлическую посуду не использовать.

Минеральные удобрения

Первая подкормка (после появления всходов):

1 ст. л. карбамида

1 ст. л. сульфата калия

1,5 ст. л. двойного суперфосфата на 10 л воды.

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Вторая подкормка (через 2–3 недели):

1 ст. л. азофоски

1 ст. л. сульфата калия на 10 л воды.

Правильная и своевременная подкормка – это не только хороший урожай, но и здоровые, ароматные и вкусные корнеплоды.

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