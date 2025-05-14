Сладкая и большая: как ускорить рост моркови
Чтобы вырастить большую, сочную и сладкую морковь, важно правильно подкармливать ее весной. Опытные огородники отмечают: своевременное внесение удобрений активизирует рост растений и способствует формированию качественных корнеплодов.
Необходимые вещества для роста моркови
Морковь больше всего нуждается в следующих питательных элементах:
- Азот – для активного наращивания зеленоватой массы;
- Фосфор – стимулирует развитие корневой системы;
- Калий – отвечает за стойкость к болезням и улучшает вкус;
- Бор – способствует формированию однородных и сладких корнеплодов.
Хотя в магазинах доступны готовые минеральные комплексы, многие дачники выбирают проверенные народные средства – они дешевле и экологичнее. Об этом пишет zahid.net.
Когда подкармливать морковь
Оптимальные периоды для подкормки:
- во время посева;
- после появления всходов;
- примерно через три недели после первой подкормки;
- за две недели до сбора урожая.
Если нет возможности проводить все этапы, достаточно подкормить морковь дважды: после всходов и перед уборкой.
Натуральные удобрения для моркови
- Древесную золу Можно рассыпать сухой (250 г на 1 м²) или приготовить раствор – 100 г пепла на 10 л воды, настаивать 12 часов. Поливать междурядья.
- Йодовая вода На 10 л воды добавить 20 капель 5% йода. Полученным раствором поливают междурядья.
- Раствор куриного помета Смешать одну часть помета с 10 частями воды, настоять 12 часов. Затем развести еще раз в соотношении 1:1, выдержать сутки. Поливать только в прохладную погоду.
- Травяной настой В емкость на 2/3 сложить сорняки (лопух, крапива, полынь, одуванчик), залить водой и дать настояться 5–7 дней. После окончания брожения процедить, развести водой 1:10 и поливать междурядья. Металлическую посуду не использовать.
Минеральные удобрения
Первая подкормка (после появления всходов):
- 1 ст. л. карбамида
- 1 ст. л. сульфата калия
- 1,5 ст. л. двойного суперфосфата на 10 л воды.
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Вторая подкормка (через 2–3 недели):
- 1 ст. л. азофоски
- 1 ст. л. сульфата калия на 10 л воды.
Правильная и своевременная подкормка – это не только хороший урожай, но и здоровые, ароматные и вкусные корнеплоды.
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