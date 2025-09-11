Три ингредиента и вкусня готова: рецепт кетчупа по-одесски на зиму

Одесские кулинары поделились рецептом легкого и полезного домашнего кетчупа, который может стать отличным альтернативой традиционным соусам. В отличие от майонеза этот кетчуп не содержит лишних жиров, готовится из натуральных овощей и прекрасно сочетается с пастой, гарнирами, мясом или рыбой.

Основой для приготовления выступают спелые помидоры, болгарский перец и репчатый лук. Важно соблюдать пропорцию: помидоров должно быть вдвое больше, чем перца и лука вместе. Именно помидоры формируют базу соуса, перец добавляет сладковатый привкус и аромат, а лук – пряность. Никаких яблок, уксуса или лишних специй только натуральные ингредиенты.

Овощи необходимо хорошо вымыть, очистить и нарезать произвольными кусочками. Затем кладут в кастрюлю, доводят до кипения и готовят на среднем огне около часа. За это время сок испарится, а вкус станет более насыщенным. Далее массу следует измельчить в блендере до однородности, по желанию процедить через сито.

Соль и сахар добавляют в конце, регулируя вкус по собственному усмотрению. Готовый соус можно сразу подавать охлажденным или же разлить в стерилизованные банки для хранения в холодильнике.

