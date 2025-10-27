Булки с маком и шоколадом
Кажется, выпечка с маком в последнее время нравится всем все больше и больше. И вот новый рецепт вкусностей, щедрых на мак!
К рецепту:
Тесто:
550–600 г сильной муки (Zernarі Select)
300 г молока
22-26 г свежих дрожжей
100 г сахара
1 яйцо
щепотка соли
80 г масла 82,5%
Начинка:
600 г мака
300–350 г воды
330 г сахара
1 пакет ванильного сахара
20 г кукурузного крахмала
20 г воды к нему
шоколадная паста
сахарный сироп (100/100)
В теплое молоко добавляю сахар, свежие дрожжи Духмяна Хата, яйцо, соль и муку – быстро замешиваю тесто и даю ему постоять пол часа. Мягкое масло добавляю сразу, или уже сейчас когда обходю, и даю еще постоять час в теплом месте под полотенцем или пленкой. Тесто должно хорошо подойти.
Мак мелю на кофемолке, добавляю сахар, ванильный сахар и воду, довожу до кипения – масса становится густой.
Добавляю крахмал, разбавленный водой, еще раз довожу до кипения до нужной консистенции и охлаждаю.
Следите, чтобы масса была достаточно густая!
Тесто раскачиваю потоньше, можно добавлять немного масла на стол.
Выкладываю сверху 3/4 маковой массы, складываю (как на видео) на 2/3, хорошенько раскачиваю, сверху кладу оставшийся мак и складываю еще пополам.
Затем осторожно раскачиваю тесто максимально тоненько, как могу.
В процессе еще раз складываю – чтобы было много слоев.
Делайте медленно и с любовью, чтобы тесто не рвалось!
Булочки выкладываю на противень, даю им хорошо подойти – примерно 45 мин.
Выпекаю при температуре 180°C около 15 мин – пока зарумянятся.
Готовые булки смазываю кисточкой сахарным сиропом (100 г сахара на 100 г воды довести до кипения).
Потом с помощью кондитерского мешка наполняю их шоколадной пастой – и готово.
Вкушайте, наслаждайтесь и даруйте близким любовь.