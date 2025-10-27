Булки с маком и шоколадом

Кажется, выпечка с маком в последнее время нравится всем все больше и больше. И вот новый рецепт вкусностей, щедрых на мак!

К рецепту:

Тесто:

550–600 г сильной муки (Zernarі Select)

300 г молока

22-26 г свежих дрожжей

100 г сахара

1 яйцо

щепотка соли

80 г масла 82,5%

Начинка:

600 г мака

300–350 г воды

330 г сахара

1 пакет ванильного сахара

20 г кукурузного крахмала

20 г воды к нему

шоколадная паста

сахарный сироп (100/100)

В теплое молоко добавляю сахар, свежие дрожжи Духмяна Хата, яйцо, соль и муку – быстро замешиваю тесто и даю ему постоять пол часа. Мягкое масло добавляю сразу, или уже сейчас когда обходю, и даю еще постоять час в теплом месте под полотенцем или пленкой. Тесто должно хорошо подойти.

Мак мелю на кофемолке, добавляю сахар, ванильный сахар и воду, довожу до кипения – масса становится густой.

Добавляю крахмал, разбавленный водой, еще раз довожу до кипения до нужной консистенции и охлаждаю.

Следите, чтобы масса была достаточно густая!

Тесто раскачиваю потоньше, можно добавлять немного масла на стол.

Выкладываю сверху 3/4 маковой массы, складываю (как на видео) на 2/3, хорошенько раскачиваю, сверху кладу оставшийся мак и складываю еще пополам.

Затем осторожно раскачиваю тесто максимально тоненько, как могу.

В процессе еще раз складываю – чтобы было много слоев.

Делайте медленно и с любовью, чтобы тесто не рвалось!

Булочки выкладываю на противень, даю им хорошо подойти – примерно 45 мин.

Выпекаю при температуре 180°C около 15 мин – пока зарумянятся.

Готовые булки смазываю кисточкой сахарным сиропом (100 г сахара на 100 г воды довести до кипения).

Потом с помощью кондитерского мешка наполняю их шоколадной пастой – и готово.

Вкушайте, наслаждайтесь и даруйте близким любовь.