Быстрая лазанья на сковороде

Когда "она" уже на подходе, а времени нет на приготовление, то это блюдо – идеальный вариант

Ингредиенты:

• Лук — 1 шт;

• Чеснок – 2 зубца;

• Морковь – 1 шт;

• Фарш – 300 г;

• Кумин – 1 ч.л;

• Соль, перец – по вкусу;

• Томатная паста — 2 ст. л;

• Листья лазаньи (сухие) - 4-5 шт;

• Тертый сыр – 100 г;

• Петрушка для подачи;

• Масло для жарки.

Способ приготовления:

1. На сковороде разогрейте растительное масло.

2. Добавьте лук, нарезанный кубиком, и чеснок – обжарьте до золотистости.

3. Добавьте морковь, нарезанную мелкими кубиками, и тушите 3–4 минуты.

4. Всыпьте фарш, добавьте кумин, соль и перец. Обжаривайте, пока фарш не подрумянится.

5. Добавьте томатную пасту и 2-3 ст. л. воды, перемешайте.

6. Поломайте листья лазаньи и выложите поверх начинки. Добавьте немного воды, накройте крышкой и готовьте 10–12 минут на среднем огне, пока листья не станут мягкими.

7. Посыпьте тертым сыром, дождитесь, пока он расплавится.

8. Перед подачей посыпьте свежей петрушкой.

Готово!