Быстрая лазанья на сковороде
Когда "она" уже на подходе, а времени нет на приготовление, то это блюдо – идеальный вариант
Ингредиенты:
• Лук — 1 шт;
• Чеснок – 2 зубца;
• Морковь – 1 шт;
• Фарш – 300 г;
• Кумин – 1 ч.л;
• Соль, перец – по вкусу;
• Томатная паста — 2 ст. л;
• Листья лазаньи (сухие) - 4-5 шт;
• Тертый сыр – 100 г;
• Петрушка для подачи;
• Масло для жарки.
Способ приготовления:
1. На сковороде разогрейте растительное масло.
2. Добавьте лук, нарезанный кубиком, и чеснок – обжарьте до золотистости.
3. Добавьте морковь, нарезанную мелкими кубиками, и тушите 3–4 минуты.
4. Всыпьте фарш, добавьте кумин, соль и перец. Обжаривайте, пока фарш не подрумянится.
5. Добавьте томатную пасту и 2-3 ст. л. воды, перемешайте.
6. Поломайте листья лазаньи и выложите поверх начинки. Добавьте немного воды, накройте крышкой и готовьте 10–12 минут на среднем огне, пока листья не станут мягкими.
7. Посыпьте тертым сыром, дождитесь, пока он расплавится.
8. Перед подачей посыпьте свежей петрушкой.
Готово!