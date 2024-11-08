Заготовки на зиму: зеленые соленые помидоры
Зеленые соленые томаты
Ферментация
В этом сезоне все больше и больше готовим свои заготовки, поэтому делюсь с вами простым решением. Ибо было много вопросов
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Отже:
-зелені томати
-сіль
-3х літрова банка 🫙
-часник, кріп, лаврове листя, духмяний і чорний перець
перебираю і промиваю томати. Не беріть дуже дрібні та дуже недозрілі. Якщо томати дуже тверді і не мають ще сформованого насіння, вони можуть гірчити…
Проколюю дерев’яною шпажкою або кухарською голкою в 5-6 місцях, або навіть можна надрізати нахрест.
Потім витримую томати просто у кімнатній підсоленій воді 2 години, щоб вийшов соланін. Виймаю і щільно вкладаю у ємність. (На роботі навіть плодонідку вирізаємо)
додаю свіжий часник, спеції, лаврове листя. Якщо є бажання та натхнення можна додати ще листя смородини, вишні, хрін, трішки гострого перцю, зіру чи гвоздику - якщо любите!
чисту воду заливаю у банку, потім зливаю назад - і використовую не йодовану сіль з розрахунку 80 гр на 3х літрову банку. Це 3 повні столові ложки.
Загалом я використовую 2.5% солі на УВЕСЬ обʼєм води та продукту ( чи на загальну вагу води та продукту) , якщо ви будете засолювати в інших ємностях!
Не раджу використовувати менше ніж 2.2% солі до загального обʼєму. Для кращого смаку іноді можна додавати зелені кислі яблука.
-Сіль розчиняю у воді і заливаю томати. Ставлю у прохолодне місце на 2 тижні, накривши полотняною кришкою.
Для кращого ефекту додаю ложку рідини з солоних огірків чи з власноруч заквашеної капусти! Таким чином ми "засіваємо" правильними бактеріями і пришвидшуємо процес !
Насолоджуйтеся! Мені дуже смакують.