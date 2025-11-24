Чем отличаются органические продукты от обычных?

Люди выбирают те или иные продукты по многим причинам. На покупки влияют разные факторы: вкусовые предпочтения, маркетинговые стратегии и финансовая способность потребителя.

Кроме того, определенные продукты покупают исходя из своего текущего состояния здоровья и надеясь на их положительное влияние.

На полках маркеров есть как органические продукты, так и выращенные традиционными методами сельского хозяйства. Рассмотрим, чем они отличаются.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

При органическом земледелии не употребляются некие обычные сельскохозяйственные практики. К примеру, широко распространено применение определенных видов удобрений и добавок для почвы, генной инженерии или других биотехнологических решений.

Животным, выращиваемым органическим способом, не дают гормонов роста или антибиотиков. Кроме того, они получают органические корма и должны иметь возможность свободного выпаса.

Таким образом, маркировка "органический продукт" больше говорит о том, как был выращен продукт (или его ингредиенты), чем о самом продукте. Органическая пища не обязательно означает, что она содержит больше питательных веществ. При этом, как органические, так и обычные продукты, отвечают одним и тем же стандартам безопасности.

ПОЛЬЗА И ПИТАТНОСТЬ

На самом деле, более важно ежедневно потреблять рекомендованное количество фруктов, ягод, овощей и других видов полезной пищи, чем выбирать между органическими или обычными продуктами. Что касается долгосрочного здоровья, результаты исследований показывают, что органические продукты менее загрязнены остатками пестицидов. Люди, употребляющие наибольшее количество органических продуктов, реже болеют неходжкинской лимфомой.

Органические продукты желательно употреблять в пищу беременным женщинам, ведь контакт с пестицидами связан с осложнениями беременности и проблемами развития плода. Кроме уменьшения контакта с пестицидами, другие связи между здоровьем и органическими продуктами не очевидны.

Люди, которые покупают органические продукты, также, как правило, активнее, не курят и имеют в целом здоровый рацион. Всё это уменьшает риски заболеваний. Однако сложно сказать, какую конкретную роль в этом играют органические продукты.

Уровень питательных веществ в продуктах зависит от многих факторов: качество почвы, время сбора урожая, способ хранения продуктов и длительность хранения. Не считая того, количество питательных веществ различается зависимо от сорта растения.

Органические ингредиенты могут добавляться в переработанные продукты с высоким содержанием калорий, натрия или добавленного сахара. Поэтому следует проверять этикетки органических продуктов так же, как и любых других продуктов.

МАРКИРОВКА

Согласно украинскому законодательству, продукт разрешается маркировать как органический (логотип "евролист" или "органический продукт"), если он отвечает одновременно следующим требованиям:

произведен в соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции;

содержит не менее 95% органических ингредиентов сельскохозяйственного происхождения;

содержит не более 5% неорганических ингредиентов, внесенных в Перечень веществ, что разрешается использовать в процессе органического производства;

органическое производство такого продукта подтверждается сертификатом.

Обязательным элементом маркировки органической продукции является кодовый номер, размещаемый под государственным логотипом для органической продукции: 1) акроним, идентифицирующий государство происхождения; 2) Надпись "organic"; 3) Регистрационный код органа сертификации, осуществившего сертификацию органического производства. Важным требованием производства органических пищевых продуктов является идентификация каждой партии таких продуктов.

Ввозимая для реализации продукция, сопровождающаяся соответствующим сертификатом, удостоверяющим органическое производство и/или обращение такой продукции в государстве происхождения, признается в Украине как органическая продукция, а надписи на оригинальной маркировке на украинском языке обозначаются как "органический продукт".

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ

Все продукты должны соответствовать одинаковым стандартам безопасности независимо от способа их выращивания. Однако между органическими и обычными продуктами есть определенные отличия.

Органические продукты содержат меньше остатков пестицидов. Также они не облучаются ионизирующей радиацией для уничтожения бактерий и вредителей и предотвращения быстрой порчи продуктов. Как органические, так и выращенные традиционным способом, продукты могут быть загрязнены бактериями, особенно E. coli O157:H7 и Salmonella typhimurium.

Чтобы сделать любые продукты более безопасными:

Сосредоточьтесь на разнообразии. Разнообразное питание обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и уменьшает контакт с пестицидами.

Купите фрукты, ягоды, овощи и зелень, которые выглядят свежими, без повреждений. Если вы заметили повреждение, обрежьте его перед тем, как мыть продукты. Выбрасывайте все, что имеет плесень или выглядит испорченным.

Сохраняйте фрукты, ягоды и овощи при правильной температуре. К примеру, клубнику или салат следует хранить в холодильнике, вместе со всем, что предварительно нарезано или продается готовым к употреблению.

Не мойте продукты, если вы не собираетесь их сразу готовить. А начните с того, что тщательно промойте руки.

Используйте холодную проточную воду, руки или чистую щетку для овощей. Это поможет удалить некоторые микроорганизмы, такие как бактерии и остатки природных или синтетических пестицидов.

Даже если фрукты или овощи имеют кожуру, например, арбуз или кабачок, мойте их перед тем, как резать или чистить.

Мойте со щеткой вместо чистки фруктов или овощей, таких как яблоки или морковь. Но выбрасывайте листья извне листовых овощей, таких как салат или брюссельская капуста.

Для очищения фруктов и овощей можно использовать уксус или пищевую соду, но они способны изменить вкус еды.

Не мойте фрукты или овощи другими моющими средствами, такими как мыло. Некоторые средства не смываются полностью, а некоторые фрукты могут впитывать химические вещества.

Если вы выращиваете фрукты и овощи, не используйте пестициды или используйте их как можно реже.

Итак, лучший выбор – употребление наибольшего количества и разнообразия фруктов, овощей и зерновых. Исследования показывают, что органические продукты менее загрязнены остатками пестицидов. Это важно для людей определенного возраста и на определенных этапах жизни, например, во время беременности.

Органические продукты, как правило, дороже обычных, поскольку затраты на их производство выше. Но есть способы приобрести подешевле. К примеру, покупать сезонные продукты у местных фермеров, сравнивая цены. А также брать замороженные органические продукты или оптом, например зерновые.

Если нет финансовой возможности покупать органические продукты, то разумный выбор обычных способен также обеспечить надлежащее поступление питательных веществ с надежной безопасностью для вашего здоровья.